Altınordu'dan bir şampiyonluk daha

Alt yapılarda Altınordu rüzgarı esmeye devam ediyor. Türk futboluna kazandırdıkları futbolcuların yanı sıra alt yaş kategorilerinde kazandığı şampiyonluklarla dikkat çeken Altınordu Kulübü, başarılarına bir yenisini ekledi. U16 ve U17'de Türkiye şampiyonu, U19'da Türkiye 2'ncisi, U12'de İzmir 1'incisi olan Altınordu'da bu kez U13 takımı, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Kırmızı-lacivertli ekibin müzesine bir kupa daha girdi.



"ZİRVEYİ SON HAFTA KAPTI"

Kırmızı-lacivertli küçük futbolcular, bir sezon boyunca nefes kesen bir mücadele örneği sergileyip mutlu sona ulaştı. ilk etapta İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği U13 Ligi'nin son virajında lider Altay'ın puan kaybetmesiyle zirveyi ele geçirdi ve 1. Kademe biletini aldı. İzmir ekibi, Denizli'deki ilk kademede Burdurspor'u 7-0, Antalyaspor ve Çiğli Belediyespor'u ise 2-0 yendi.



"47 GOL ATIP, 6 GOL YEDİ"

İlk kademe maçlarını gol yemeden kazanan Altınordu, oynama hakkını elde ettiği Kütahya'daki 2. Kademe serisinde de Altay'ı 2-1, Denizlispor'u 5-0 mağlup edip Boluspor'la golsüz berabere kaldı ve adını, Beşiktaş, Bursaspor ve Osmanlıspor ile birlikte Türkiye'nin en iyi dört takımı arasına yazdırdı. Düzce'deki final grubun ilk maçında Bursaspor'u 2-0'la geçen Altınordu U13 Takımı, finalde Osmanlıspor'u 1-0 yenerek kupaya uzandı. Altınordu U13 takımı, kupaya kadar giden yolda 18 maça çıktı, 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, rakip fileleri 47 kez havalandırdı, kalesinde ise sadece 6 gol gördü.



"İYİ OYNAYIP ŞAMPİYON OLDUK"

Şampiyon olan U13 Takımının Antrenörü Uğur Özdurulmuş, maçtan sonra gösterdikleri performanstan ötürü iki takımı da tebrik ederek, "Uzun soluklu bir maratondan geldik. Bu süreçte şampiyonluğa oynayan bir takım yarattık ve başarılı olduk. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Karakteri ve yeteneğiyle bu şampiyonluğu hak eden futbolcularıma da teşekkür ediyorum. Bu takımın hedefi sadece şampiyonluk değil, güzel futbol oynayarak şampiyon olmaktı. Ekip olarak bunu başardığımız için mutluyuz'' dedi.

