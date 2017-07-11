Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da günde çift idmanla başladıklarını ve birinci etabın bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Rize'de iyi bir ortamda çalıştıklarını ifade eden Mete, taraftar ve takımın bu süreçte kaynaşma fırsatı elde ettiğini aktardı.

Rize'de daha çok dayanıklılık çalışması yaptıklarının altını çizen Mete, "Son derece verimli geçti. Birçok futbolcumuzun sezona hazır olarak gelmesi bizi mutlu etti. Çok iyi bir kamp başlangıcı yaptık. Üç günlük iznin ardından Avusturya'da 6 hazırlık maçı ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Avusturya kampını 27 Temmuz'da tamamlayıp Türkiye'ye döneceklerini anlatan Mete, "Tek hedefimiz, ait olduğumuz yere dönmek. Bunun için sezon başından itibaren hazır bir kadro ile yola çıkmak zorundayız. Kamp dönemleri çok değerli. Biz de bunun bilinciyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmeleri yaptıkları futbolcular olduğunu anlatan Mete, "Bu lig için yeterli kadromuz var ancak takviyelerle daha iyi konuma gelmek için çabalıyoruz. Bu yıl ekibimize Mehmet Uslu gibi önemli bir oyuncuyu kattık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kaleci Cihan Topaloğlu ile üç yıllık anlaştık. Yurt dışından anlaşma aşamasında olduğumuz önemli bir oyuncu var. Bir veya iki oyuncuyla transferi tamamlayacağız." diye konuştu.