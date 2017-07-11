 Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da yeni sezon hazırlıkları

    Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Rize'de tamamladıklarını, 3 günlük iznin ardından çalışmaların Avusturya'da devam edeceğini söyledi.

    Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da günde çift idmanla başladıklarını ve birinci etabın bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.

    Rize'de iyi bir ortamda çalıştıklarını ifade eden Mete, taraftar ve takımın bu süreçte kaynaşma fırsatı elde ettiğini aktardı.

    Rize'de daha çok dayanıklılık çalışması yaptıklarının altını çizen Mete, "Son derece verimli geçti. Birçok futbolcumuzun sezona hazır olarak gelmesi bizi mutlu etti. Çok iyi bir kamp başlangıcı yaptık. Üç günlük iznin ardından Avusturya'da 6 hazırlık maçı ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.

    Avusturya kampını 27 Temmuz'da tamamlayıp Türkiye'ye döneceklerini anlatan Mete, "Tek hedefimiz, ait olduğumuz yere dönmek. Bunun için sezon başından itibaren hazır bir kadro ile yola çıkmak zorundayız. Kamp dönemleri çok değerli. Biz de bunun bilinciyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Transfer görüşmeleri yaptıkları futbolcular olduğunu anlatan Mete, "Bu lig için yeterli kadromuz var ancak takviyelerle daha iyi konuma gelmek için çabalıyoruz. Bu yıl ekibimize Mehmet Uslu gibi önemli bir oyuncuyu kattık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kaleci Cihan Topaloğlu ile üç yıllık anlaştık. Yurt dışından anlaşma aşamasında olduğumuz önemli bir oyuncu var. Bir veya iki oyuncuyla transferi tamamlayacağız." diye konuştu.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.