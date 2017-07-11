Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Rize'de tamamladıklarını, 3 günlük iznin ardından çalışmaların Avusturya'da devam edeceğini söyledi.
Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da günde çift idmanla başladıklarını ve birinci etabın bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.
Rize'de iyi bir ortamda çalıştıklarını ifade eden Mete, taraftar ve takımın bu süreçte kaynaşma fırsatı elde ettiğini aktardı.
Rize'de daha çok dayanıklılık çalışması yaptıklarının altını çizen Mete, "Son derece verimli geçti. Birçok futbolcumuzun sezona hazır olarak gelmesi bizi mutlu etti. Çok iyi bir kamp başlangıcı yaptık. Üç günlük iznin ardından Avusturya'da 6 hazırlık maçı ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Avusturya kampını 27 Temmuz'da tamamlayıp Türkiye'ye döneceklerini anlatan Mete, "Tek hedefimiz, ait olduğumuz yere dönmek. Bunun için sezon başından itibaren hazır bir kadro ile yola çıkmak zorundayız. Kamp dönemleri çok değerli. Biz de bunun bilinciyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Transfer görüşmeleri yaptıkları futbolcular olduğunu anlatan Mete, "Bu lig için yeterli kadromuz var ancak takviyelerle daha iyi konuma gelmek için çabalıyoruz. Bu yıl ekibimize Mehmet Uslu gibi önemli bir oyuncuyu kattık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kaleci Cihan Topaloğlu ile üç yıllık anlaştık. Yurt dışından anlaşma aşamasında olduğumuz önemli bir oyuncu var. Bir veya iki oyuncuyla transferi tamamlayacağız." diye konuştu.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:56
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Lens Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Toplam 1
Yorum
1907 Şu HAK 3 ü her yerde görmek zorunda mıyız arkadaş bu nedir
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Emre'ye karşılık Alper
Toplam 30
Yorum
vistak Gecen yıl hanginizin tuttuğu takım FENERİ yendi ?
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Ben Arfa fazla uçtu
Toplam 7
Yorum
Enda Ben Arfa kim Allah aşkına hangi fenerli istiyo bide? Senelik 6m euro yu RVP almıyor. Çin Ligine döndüğümüz için adamlar uçuşta.
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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