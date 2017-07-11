Altınordu 1 yllık imzaladı

İç transferde Erce Kardeşler, Uğur Arsan Kuru ve Serkan Göksu ile yeniden anlaşan, altyapı patentli 23 genci A Takım kadrosuna çıkaran Altınordu, dış transferde ise ilk imzayı Eskişehirsporlu Mehmet Murat Uçar'a attırdı. 1991 doğumlu orta saha oyuncusu, Erzurum kampında kendisini bir yıllığına kırmızı-lacivertli renklere bağlayan mukaveleyi imzaladı.



Futbola Pendikspor'da başlayan Mehmet Murat Uçar, sonrasında Beylerbeyi, Sivas 4 Eylül, Aydınspor 1923 ve son olarak Eskişehirspor formalarını giydi. Geçen sezon Göztepe ile Süper Lig'e yükselme play-off final maçı oynayan Eskişehirspor'da 12 lig karşılaşmasına çıkan Mehmet Murat Uçar, 3.Lig'de 80, 2.Lig'de 50, TFF 1.Lig'de 12 ve Süper Lig'de ise 8 karşılaşmada görev aldı.

ÇOK MUTLUYUM

Deneyimli orta saha oyuncusunu Aydınspor 1923 forması giydiği dönemden bu yana takip ettiklerini belirten Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, "Yapımıza uygun, gelişime açık ve orta sahada önemli görev üstlenecek bir futbolcuyu aramıza kattık. Hayırlı olsun" dedi.

MEHMET MURAT UÇAR: "TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM YAPAN BİR KULÜPTE FORMA GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Altınordu ile anlaştığı için kendini şanslı hissettiğini vurgulayan Mehmet Murat Uçar ise şöyle konuştu: "Burası, hikayesi olan bir kulüp ve insana çok önemli değer katıyor. Türk futbolunda devrim yapan bir kulüpte forma giyeceğim için çok mutluyum. Bizler, bir anlamda bu devremin canlı tanıkları oluyoruz ki bu çok gurur verici."