 Adanaspor testten geçti – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    testten geçti

    Adanaspor testten geçti

    TFF 1. Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün laktat testinden geçti.

    Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren , laktat testinden geçti. Turuncu-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah ve akşam saatlerinde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un sezon başı kadrosuna kattığı tecrübeli orta saha oyuncusu Abdülaziz Solmaz, iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve Adanaspor'da başarılı bir sezon geçireceğine inandığını belirtti.

    Takımda iyi ilişkiler kurduğunu ifade eden Solmaz, "Burada bir aile ortamı var ve takıma çabuk uyum sağladım. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Daha önceden tanıştığım arkadaşlarımla beraber oynamak beni mutlu ediyor. Kadromuzda çok tecrübeli isimler var. Yeni bir takıma gelmek heyecan verici ve güzel bir duygu. Adanaspor ile tekrardan Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor testten geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.