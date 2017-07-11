Adanaspor testten geçti
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün laktat testinden geçti.
Takımda iyi ilişkiler kurduğunu ifade eden Solmaz, "Burada bir aile ortamı var ve takıma çabuk uyum sağladım. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Daha önceden tanıştığım arkadaşlarımla beraber oynamak beni mutlu ediyor. Kadromuzda çok tecrübeli isimler var. Yeni bir takıma gelmek heyecan verici ve güzel bir duygu. Adanaspor ile tekrardan Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:05
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Yorum
Bozan Her ne oluyorsa bu basın yüzünden oluyor.Yorumcular ve basın taraftarı iyi bir şekilde galeyana getiriyor.Helal olsun bizimkiler de yiyiyor.
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Yorum
inadina snejder Su snejdere yatiyor diyenlere anlam veremiyorum 17 asist 3 gol bu mu yatmak selcuk kac senedir yatiyor ona bisrey soylenmiyor neden.....
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Yorum
FB BURAYA YAZIYORUM FB Lİ OLARAK DEMİYORUM BU TAKIMIN PARCASI SNİEJDER VE MUSLERA BUNLARI İKİSİ OLMAZSIN GS 2 LİGDE OYNAR
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