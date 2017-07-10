Yeni transfer gözünü Süper Lig'e dikti

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek mavi-yeşilli ekibin bu sezon kadrosuna kattığı ilk oyuncu olan 29 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Uslu, yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'da geçirdiği 4 yıllık bir dönemin ardından Çaykur Rizespor'a 2 yıllık imza attığı için mutlu olduğunu belirtti.

Yeni takımının şanssız bir şekilde Süper Lig'den düştüğünü ifade eden Mehmet, "Bu ligin misafiri olduğumuzu düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da böyle düşünüyor. Şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e dönmek istiyoruz. Ben de bu süreçte takımıma maksimum katkı vererek, bu yolda takımıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın kendisi ile transfer döneminde yakından ilgilendiğine değinen savunma oyuncusu, kendisinin de Karaman ile çalışmak istediği için sorun yaşanmadığını vurguladı.

Mehmet Uslu, Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu savunarak, Karadeniz ekibine transfer olduğu için mutlu olduğunu, en iyi katkıyı sağlamak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Süper Lig'e göre TFF 1. Lig'de daha çok mücadelenin ön planda olduğunu dile getiren savunma oyuncusu, "Açıkçası daha sert bir lig. Çaykur Rizespor'un oyuncu, teknik ekip ve yönetim kalitesinin bu ligin çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ligdeki 34 haftalık maratonu en iyi şekilde tamamlamak için elimizden geleni yaparak, ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniliklerin her zaman heyecan getirdiğinin altını çizen Mehmet, taraftarlarla bütünleşerek hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi.

Çaykur Rizespor'un iyi bir yapılanma içerisinde olduğunu aktaran mavi-yeşilli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadro istikrarı çok önemli. Ligden düşmüş bir takımın, kadrosunu koruyarak, yeni takviyelerle çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır Hikmet hoca ile çalışmış bir arkadaş grubu var. Hocamız ve oyuncular birbirini çok iyi tanıyor. Ben de en kısa sürede uyum sürecini atlatıp katkı sağlamaya çalışacağım. Bu istikrarlı kadro ile hedefimiz şampiyonluk."