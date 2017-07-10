Gazişehir Gaziantep stoper Sinan'la imzaladı

Galatasaray, Bayrampaşa ve son olarak Altınordu'da forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu, yapılan görüşmelerin ardından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardı. Sinan Osmanoğlu, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile sözleşme imzalarken mutlu olduğunu söyledi.