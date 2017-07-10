 Gazişehir Gaziantep stoper Sinan'la imzaladı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gazişehir Gaziantep stoper Sinan'la imzaladı

    Gazişehir Gaziantep stoper Sinan'la imzaladı

    TFF 1'inci Ligi takımı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, defans oyuncusu 27 yaşındaki Sinan Osmanoğlu'nu renklerine bağladı.

    Galatasaray, Bayrampaşa ve son olarak Altınordu'da forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu, yapılan görüşmelerin ardından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardı. Sinan Osmanoğlu, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile sözleşme imzalarken mutlu olduğunu söyledi.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:44
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