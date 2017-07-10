Gazişehir Gaziantep stoper Sinan'la imzaladı
TFF 1'inci Ligi takımı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, defans oyuncusu 27 yaşındaki Sinan Osmanoğlu'nu renklerine bağladı.
Galatasaray, Bayrampaşa ve son olarak Altınordu'da forma giyen stoper Sinan Osmanoğlu, yapılan görüşmelerin ardından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardı. Sinan Osmanoğlu, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile sözleşme imzalarken mutlu olduğunu söyledi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:44
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Sneijder sağlık kontrolünden geçti
Toplam 15
Yorum
GÖNDERİN SNEİJDER'İN ÇİFTLİĞİ OLMUŞ GS İSTEDİĞİ ZAMAN GELİYOR İSTEDİĞİ ZAMAN GİDİYOR OTORİTE KURAL TANIMIYOR. SONRA DA NEDEN 6. OLDUK.
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Eski Bursasporlulardan verim alınamadı
Toplam 8
Yorum
GAKGO 23 Saadettin SARAN,H.Bilal KUTLUALP v.s. gibi futboldan anlayanları barındırmayanlar utansın.aldığın topçular belli aziz.bu işden AN-LA-MI-YON
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''Tudor bir başka!''
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı Sakatlık ikisi içinde herhalde sürekli değildir ?Yine başladı Eren mi diyelim?Doktor-Teknik Daktır ne işe yarar?Transfer işinde YAŞ YANLIŞI?
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