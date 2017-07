G.Antep'ten Elyasa Süme'ye şike suçlaması

TFF 1.Lig takımı Gaziantepspor yönetimi, bazı çevrelerin Süper Lig'den düşmelerinde etkili olduğu, eski takım kaptanı Elyasa Süme'nin da takımına ihanet ettiği konusundaki iddialarının araştırılması için Futbol Federasyonu'na(TFF) başvurdu. Gaziantepspor, eski oyuncusu Elyasa Süme hakkında açıklama şu şekilde;



Gaziantep Şehrinin önemli markası ve ortak değeri olan, 27 yıl aralıksız süper ligde şehrimizi temsil eden Gaziantepspor, yürütülen aleyhte kampanyalar, yaratılan olumsuz algı operasyonları ile sürekli karşı karşıya bırakılmış, şehrimizde Gaziantepspor üzerinde olumsuz bir hava yaratılmıştır.



Dede Korkut'un geçmişte söylemiş olduğu "Hain içerden olunca Kapı kilit tutmaz oğul!" sözü bugün bizlere adeta ışık tutmaktadır. Yaşamış olduğumuz tüm olumsuzluklara, baskılara rağmen onurumuz ile gece gündüz mücadelesini verdiğimiz Süper Lig'den, içimizde buldukları iş birlikçilerinin eylemleri ve yardımı sonucu Gaziantepspor 2016-2017 sezonu sonunda bir alt lige düşmüştür.



Geçen 27 yılda birçok futbolcu ve teknik adamın Türk futboluna kazandırılmasına vesile olan, Türk futbolunda ve sporseverlerin gönlünde her zaman müstesna yer edinen Gaziantepspor Kulübü, Gaziantep şehrini temsil görevini onurlu bir şekilde yerine getirmiş olmanın gururunu yaşamaktadır. Tüm Gaziantep şehri ve spor kamuoyunun bilmesini isteriz ki; yaşanan başarısızlığı başkalarının üzerinden perdelemek gibi bir tutum içerisinde değiliz. Yapılan hatalardan mutlaka ders çıkartılacak, istişare edilerek öz eleştiri yapılacaktır.



Yalnız kamuoyunun şunu bilinmesini ve anlamasını özellikle istediğimizi, bu şehrin lokomotif takımının üzerinde hiç tasvip etmeyeceğimiz yollara başvurulduğunu gördüğümüzü bilmelerini isteriz. Sözde verilen destek sözleri ile kulübümüze destek olunması bir yana, bunların yerine getirilmemesi suretiyle önce futbolcularımızda beklenti yaratılıp ve sonra boşa çıkartılarak, şehrimizin sporda en önemli markası olan Gaziantepspor Kulübünü kendi menfaatleri ve çıkarları uğruna yıpratmaya çalışmış ve bu manada ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır.



Bu kişilerin amaçları uğrunda hukuk dışı yollara da başvurabildikleri, özellikle 2016-2017 sezonun da Gaziantepspor'un başarısız olması yönünde çaba sarf edildiği, endişe ve şüphelerimizin kuruntudan ibaret olmadığı yönünde kanıtlar ortaya çıkmaya başlamıştır.



Bugüne kadar kendisi ve mensupları hakkında müsabaka sonucu etkileme eylemleri ile ilgili bir tek iddia dahi ileri sürülememiş Gaziantepspor, Gaziantep Şehri'ne yakışmayacak yollara hiç bir zaman tavassut etmemiştir.



Gaziantepspor'u yok etmeyi zihnine koyan bu çevreler ve belli kişilerin hukuka aykırı eylemlerine Kulübümüz eski futbolcusu ve takım kaptanı Elyasa Süme'yi dahil etmiş olmaları ve yaptıkları eylemler ile amaçlarına ulaşabilmek için neler yapabileceklerine ortaya koymaktadır.



Bu çevrelerin gerçekleştirmiş oldukları bu eylemleri yaptıkları dönem içinde Gaziantepspor'un sözleşmeli faal oyuncusu olan eski oyuncumuz ve takım kaptanı Elyasa Süme ile neyin karşılığında görüştüklerini, neler vadettiklerini ve ne tür eylemlerde bulundurduklarını Gaziantep Şehri ve Tüm Kamuoyu tüm çıplaklığı ile hukuk çerçevesinde en kısa sürede mutlaka görecektir.



Hepimizin asli görevi bu şehre hizmet etmektir. Gaziantep şehri sanayicisi, esnafı, vatandaşı ve kurum ve kuruluşları ile ülkemizde örnek gösterilen, önemli işlere imza atmış ve mazlumlara kucak açmış bir şehir olmuştur vede olmaya devam edecektir. Gaziantep şehrinin kültürüne yakışmayan işleri yapanların ortaya koydukları bu çirkin eylemleri, Sanayisi ve Kültürü ile marka kent olan Gaziantep Şehrine ve Şehrimizin önde gelen değerli iş adamlarımızın üzerine bırakıp kaçamayacaklarını da bilmeleri gerekmektedir. Gaziantepspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu şehrimizde bulunan tüm kurumlara olan sevgi ve saygısı sonsuzdur. Her türlü istişareye açıktır. Şehrimizin tüm ortak değerleri ve Gaziantepspor bu şehirde yaşamını süren tüm vatandaşlarımızın ortak değeridir.



Yalnız bilinmesini isteriz ki; ortak değerimiz olan Gaziantepspor'un perde arkasında etik olmayan ve bu şehre ve kültürüne yakışmayan yollarla yıpratmaya çalışanlara da meydan verilmeyecektir.



1969 yılında kurulan Gaziantepspor, Kırmızı - Siyah renkleri ile başta Gaziantep'teki taraftarlar olmak üzere birçok futbolseverin gönlünde taht kurmayı başarmış nadir takımlarımızdan biridir. Gaziantepspor 'un renkleri, Dünya'da örnek gösterilen bir kahramanlık destanı olan Gaziantep Savunmasında can pahasına kenti düşmana teslim etmeyen 6317 şehidimizin anısına matem rengi olan Siyah ve Şehitlerimizin kanını simgeleyen Kırmızıbenimsenerek, Kırmızı-Siyah olmuştur. Kırmızı-Siyah renkler bu şehir için kutsaldır.



Gaziantep şehrinin emaneti olan Gaziantepspor'un haklarını hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip etmek de bizlerin asli görevidir. Bu kapsamda Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuruyu yapmış olup, yaşanacak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.



Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur;



Gaziantepspor Kulübü