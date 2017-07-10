 Altınordu Umut'u listeye ekledi – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Umut'u listeye ekledi

    Altınordu Umut'u listeye ekledi

    Türkiye 1'inci Lig ekiplerinden 'da forvet arayışı sürerken yönetim, listeye Osmanlısporlu Umut Nayir'i de ekledi.

    Geçen sezon kiralık olarak Göztepe'de forma giyen genç futbolcuyu kadrolarında görmek istediklerini, ancak şu an için bir girişimde bulunmadıklarını belirten Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, "Osmanlıspor'un Umut'la ilgili kararı henüz kesinleşmiş değil. Kiralık listesine konulursa hamle yapabiliriz. Umut Nayir, beğendiğimiz, genç ve çok başarılı bir forvet. Bizim dışımızda pek çok kulüp kendisiyle ilgileniyor" yorumu yaptı.

    ARADIĞI GOLCÜYÜ BULAMADI
    Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 24 yaşındaki forvet, geçen sezon kupa kaldırdığı Göztepe'de 28 maçta 13 gol attı. Hasan Kabze ile yollarını ayırdıktan sonra Denizlispor'dan Yasin Ozan, Bandırmaspor'dan Atabey Çiçek ve Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den Mirkan Aydın'la temasa geçen , henüz aradığı golcüyü bulamadı.Erzurum'da hazırlıklarını sürdüren kırmızı acivertlilerin kadrosunda altyapı patentli Fatih Aktay ve Onur Demir dışında santrfor bulunmuyor. Altınordu ilk hazırlık maçında yarın saat 17.30'da Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:20
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