Altınordu Umut'u listeye ekledi
Türkiye 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet arayışı sürerken yönetim, listeye Osmanlısporlu Umut Nayir'i de ekledi.
Geçen sezon kiralık olarak Göztepe'de forma giyen genç futbolcuyu kadrolarında görmek istediklerini, ancak şu an için bir girişimde bulunmadıklarını belirten Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, "Osmanlıspor'un Umut'la ilgili kararı henüz kesinleşmiş değil. Kiralık listesine konulursa hamle yapabiliriz. Umut Nayir, beğendiğimiz, genç ve çok başarılı bir forvet. Bizim dışımızda pek çok kulüp kendisiyle ilgileniyor" yorumu yaptı.
ARADIĞI GOLCÜYÜ BULAMADI
Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 24 yaşındaki forvet, geçen sezon kupa kaldırdığı Göztepe'de 28 maçta 13 gol attı. Hasan Kabze ile yollarını ayırdıktan sonra Denizlispor'dan Yasin Ozan, Bandırmaspor'dan Atabey Çiçek ve Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den Mirkan Aydın'la temasa geçen Altınordu, henüz aradığı golcüyü bulamadı.Erzurum'da hazırlıklarını sürdüren kırmızı acivertlilerin kadrosunda altyapı patentli Fatih Aktay ve Onur Demir dışında santrfor bulunmuyor. Altınordu ilk hazırlık maçında yarın saat 17.30'da Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:20
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'İki golcü şart!'
Toplam 23
Yorum
Realist Ya arkadaş biz mi bilmiyoruz bu işi yönetim mi?Halısahada oynayan bağkur meklisi kılıklı Aatif in ne işi var bu takımda? !!!!!!!!!
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 18
Yorum
Yasama Sinan bu yeteneklerle yedek kalırım düşüncesindeyse çalışmaya niyeti yok demektir. O zaman satın gitsin.
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Ben Arfa rafa kalktı
Toplam 6
Yorum
Aslan SNEIJDER VARKEN GEREKSIZ BU YIL ICINDE YURT ICI VEYA YURT DISINDAN GENC VE UCUZ KALITELI GENCLERI TAKIBE ALIN GENC SNEIJDERLER BULUN
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