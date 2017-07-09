Ngolok Ankaragücü’nde
Gündem Mehmet
TFF 1.Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına başladı. Defans hattına takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Mehmet Uslu'ya göz dikti. 4 sezondur Atiker Konyaspor forması giyen 29 yaşındaki sol bek için temaslara başlayan yeşil-mavililer, transferde tüm şartları zorlamayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 23 resmi maçta oynadı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:19
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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