 Ngolok Ankaragücü’nde – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Ankaragücü’nde

    <a href="/index/ngolok?id=252eb707-ea55-4e12-8d28-f8cab093e5cf" class="" rel="tag">Ngolok</a> Ankaragücü’nde
    Yeni sezonda Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek olan Ankaragücü, transferde hız kesmiyor. Birçok tecrübeli isimle görüşme halinde olan, Yusuf Abdioğlu ve Arif Morkaya'yı da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Evariste 'la da anlaştı. Belçika ekibi Lokeren ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta sahanın birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

    Gündem Mehmet
    TFF 1.Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına başladı. Defans hattına takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Mehmet Uslu'ya göz dikti. 4 sezondur Atiker Konyaspor forması giyen 29 yaşındaki sol bek için temaslara başlayan yeşil-mavililer, transferde tüm şartları zorlamayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 23 resmi maçta oynadı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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