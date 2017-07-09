Eskişehirspor, topbaşı yaptı

Kırmızı-siyahlı kulübün Divan Başkanı Aydın Begiter, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen sezon açılış töreninde yaptığı konuşmada, kulübün zor ve hareketli günler yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnşallah gerekli sözler, vaatler yerine getirilir ve Eskişehirspor yeni yönetimine kavuşur. Eskişehirspor çok kuvvetli büyük bir camiadır. Eskişehirspor 52 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir ve bu tarihine şampiyonluklar yazdırmış bir takımdır. Kimse umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmasın. Futbolcularımız takımlarına döndü, bazı eksik oyuncularımız var, onlar da gelmek üzere. Kimin politikası, ufak hesapları varsa kendisine kalsın. Biz 'Eskişehirspor' diyoruz, eğer Eskişehirspor hesapları varsa buyursunlar gelsinler. Altın yere düşmekle pul olmaz."

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşkın ise 13 Temmuz'da Eskişehirspor'un umutlarının yeşereceği yeni bir yönetim kurulunun oluşacağına inandığını bildirdi.

Eskişehirspor'un hangi ligde olursa olsun tek bir hedefinin bulunduğunu anlatan Taşkın, "Eskişehirspor yeni oluşacak yönetim ile şampiyonluk hedefine yürüyecek. Sezonu bugün açtık. Taraftarımız ve futbolcularımız burada ve bugün mutlu bir günü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eskişehirspor'un bu sezon giyeceği formalar taraftarlara tanıtıldı. Takım kaptanı Erkan Zengin ve futbolcular, pasta kesti.