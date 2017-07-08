Manisaspor'da son imza Akın'dan

Akın Açık, bugün Tarık Almış Tesisleri'nde Başkan Abdullah Mergen'in katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Bucaspor'dan futbolcusu olan 24 yaşındaki Akın, bu kulüpte profesyonel olduktan sonra Turanspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Bugsaşspor ve Kazan Belediyespor formaları da giydi.



Başkan Abdullah Mergen, sözleşme imzalarken Akın'ın kalitesine inandıklarını dile getirdi, "Hocamızın iyi tanıdığı bir oyuncu. Başarımıza katkı yapacaktır" dedi.