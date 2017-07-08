Manisaspor'da son imza Akın'dan
Türkiye 1'inci Ligi'nde transferin hareketli kulüplerinden biri olan Manisaspor, cuma günü Mersin İdmanyurdu'nun stoperi Mehmet Enes ve Adana Demirspor'un kalecisi Emrullah'la sözleşme imzalamasının ardından bugün de Van Büyükşehir Belediyespor'dan kanat oyuncusu Akın Açık'la anlaştı.
Akın Açık, bugün Tarık Almış Tesisleri'nde Başkan Abdullah Mergen'in katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Bucaspor'dan futbolcusu olan 24 yaşındaki Akın, bu kulüpte profesyonel olduktan sonra Turanspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Bugsaşspor ve Kazan Belediyespor formaları da giydi.
Başkan Abdullah Mergen, sözleşme imzalarken Akın'ın kalitesine inandıklarını dile getirdi, "Hocamızın iyi tanıdığı bir oyuncu. Başarımıza katkı yapacaktır" dedi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:23
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Uykusuz her gece
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Yorum
hep yek yengeç gibi yan yan yürüyen bir sürü adam mı..futbol bu mu..ben şenol ve ersun zihniyetini takdir ediyorum hep.
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Uykusuz her gece
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Yorum
balık hafızalı değiliz şükür herkes kırmızıda geçer ben yakalandım diyen bu değil mi..arşivler ortada..bu mu kahraman..alex mi..
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Uykusuz her gece
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Yorum
trftr yok. yok. 5 yıldır fener zihniyeti 10 numara alerjisinde..maden öyle 10 alex formayı müzeye kaldırın..bilelim..bu kafayla seyirci yok size.
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