 Manisaspor'da son imza Akın'dan – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Manisaspor'da son imza Akın'dan

    Manisaspor'da son imza Akın'dan

    Türkiye 1'inci Ligi'nde transferin hareketli kulüplerinden biri olan Manisaspor, cuma günü Mersin İdmanyurdu'nun stoperi Mehmet Enes ve Adana Demirspor'un kalecisi Emrullah'la sözleşme imzalamasının ardından bugün de Van Büyükşehir Belediyespor'dan kanat oyuncusu Akın Açık'la anlaştı.

    Akın Açık, bugün Tarık Almış Tesisleri'nde Başkan Abdullah Mergen'in katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Bucaspor'dan futbolcusu olan 24 yaşındaki Akın, bu kulüpte profesyonel olduktan sonra Turanspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Bugsaşspor ve Kazan Belediyespor formaları da giydi.

    Başkan Abdullah Mergen, sözleşme imzalarken Akın'ın kalitesine inandıklarını dile getirdi, "Hocamızın iyi tanıdığı bir oyuncu. Başarımıza katkı yapacaktır" dedi.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:23
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