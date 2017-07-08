Elazığspor Mehmet Altıparmak'a emanet

Son olarak Sait Karafırtınalar'la görüşmesinden sonuç alamayan bordo beyazlı yönetim, dün akşam saatlerinde masaya oturduğu Mehmet Altıparmak ile mutabakat sağladı. Mehmet Altıparmak ile yapılan anlaşma, bugün Elazığspor'un internet sitesinden duyuruldu.



Elazığspor'dan yapılan açıklama şöyle:



"Kulübümüz, futbolculuk kariyerinde Elazığspor'umuzda forma giyen ve şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mehmet Altıparmak'a hoş geldin der, başarılar dileriz."