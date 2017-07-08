Elazığspor Mehmet Altıparmak'a emanet
Türkiye 1'inci Lig ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörlüğüne Mehmet Altıparmak getirildi.
Son olarak Sait Karafırtınalar'la görüşmesinden sonuç alamayan bordo beyazlı yönetim, dün akşam saatlerinde masaya oturduğu Mehmet Altıparmak ile mutabakat sağladı. Mehmet Altıparmak ile yapılan anlaşma, bugün Elazığspor'un internet sitesinden duyuruldu.
Elazığspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, futbolculuk kariyerinde Elazığspor'umuzda forma giyen ve şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mehmet Altıparmak'a hoş geldin der, başarılar dileriz."
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:15
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Göz kamaştırıcı
Toplam 6
Yorum
Mustafa Fiyat çok pahalı
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Topluca cuma namazına
Toplam 7
Yorum
FENERLİ FBB RUMUZLU, BEN 45 YAŞINDAYIM 30 YILDIR SPOR BASININ TAKİP EDERİM HER SENE KAMP ZAMANI FUTBOCULARIN CUMA NAMAZINA GİTTİĞİ HABERİ YAPILIR
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Topluca cuma namazına
Toplam 7
Yorum
FB NİN SELAM GÖNDERİSİ POSTAYA VERİLDİ.ŞAMPİYON SIRASI FB NİN
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