 Elazığspor Mehmet Altıparmak'a emanet – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mehmet Altıparmak'a emanet

    Elazığspor Mehmet Altıparmak'a emanet

    Türkiye 1'inci Lig ekiplerinden 'un teknik direktörlüğüne Mehmet Altıparmak getirildi.

    Son olarak Sait Karafırtınalar'la görüşmesinden sonuç alamayan bordo beyazlı yönetim, dün akşam saatlerinde masaya oturduğu Mehmet Altıparmak ile mutabakat sağladı. Mehmet Altıparmak ile yapılan anlaşma, bugün 'un internet sitesinden duyuruldu.

    Elazığspor'dan yapılan açıklama şöyle:

    "Kulübümüz, futbolculuk kariyerinde Elazığspor'umuzda forma giyen ve şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mehmet Altıparmak'a hoş geldin der, başarılar dileriz."

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elazığspor Mehmet Altıparmak'a emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.