Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2017-2018 futbol sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde,Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde günde çift idmanla çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipteki futbolcular, sabah antrenmanının ilk bölümünü salonda gerçekleştirdi. Ağırlık çalışmasının ardından koşan futbolcular, daha sonra dört gruba ayrılarak yarım sahada maç yaptı.
Karaman, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Sakatlığı bulunan Mohamed Ali Yaakoubi kondisyoner eşliğinde salonda çalışırken kulüp bulmaları için izin verilen Ali Faez, Nosa Igiebor, ameliyat edilen Dhurgham İsmail'in yanı sıra evlendiği için izinli olan Bright Edomwonyi çalışmada yer almadı.
Bu arada Çaykur Rizespor ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki orta alan oyuncusu Mehmet Yiğit'in transferinin Teknik Direktör Karaman'ın raporuna göre netlik kazanacağı bildirildi.Öte yandan, geçtiğimiz sezon Torku Konyaspor forması giyen Mehmet Uslu ile büyük ölçüde anlaşıldığı, futbolcu ve menajeri ile son pürüzlerin giderilerek sözleşme imzalanması için bugün bir araya gelineceği öğrenildi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:15
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''Come to Beşiktaş''
Toplam 16
Yorum
egeli yegenim egeli kıskanma canım
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Serdar Aziz’i sordu
Toplam 4
Yorum
SERDAR IN YASI22-26. BU DA GS KRİTERİNE UYGUN DEĞİ SATIN GİTSİN VE GS PARA KAZANSIN. HEM SERDAR IN GS DA OYNAMASI İÇİN YAŞI 35 OLMALI. NE İŞİ VAR BU YAŞTA GS DA.SERDAR HUZUR EVİNE YAKIŞMAZ.
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Göz kamaştırıcı
Toplam 6
Yorum
Mustafa Fiyat çok pahalı
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