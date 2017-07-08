Balıkesirspor'un kampına kongre rötarı
Türkiye 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'dan bu yana tesislerinde sürdüren Balıkesirspor'un 10 Temmuz'da Afyonkarahisar'da başlaması gereken kampı, kulübün aynı gün yapılacak olağanüstü kongre nedeniyle 1 günlüğüne ertelendi.
Kampa 11 Temmuz'da gideceklerini söyleyen teknik direktör Can Cangök, "Yeni yönetim, takımla bir araya gelip görüşmek istediği için kampı 1 gün erteledik. İki etaplı kamp dönemi sonrası 4 Ağustos'tan itibaren yeniden Balıkesir'de çalışmaya başlayacağız" dedi.
Balıkesirspor'da yabancı oyunculardan kaleci Vukovic ve Glumac da Balıkesir'e gelip takıma katıldı. Sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu kullanılan Foxi Ketheowama'nın da bu hafta sonu ülkesinden dönmesi bekleniyor.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:55
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10’un adı UEFA’da yok
Toplam 14
Yorum
YÜREKTEN BİR GS LI SENİN GS LI OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM. GS LI İSEN SANA KÖTÜ SÖZ YAZMAK İÇİMDEN GELMEZ..SADECE ZAVALLI BİLE OLAMAYAN SAHSİYETİ SANA İADE EDERİM.
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Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
Toplam 23
Yorum
Sosaaa Yetenekli ama gafa yok.
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Elde var iki
Toplam 10
Yorum
Kamil Bu adam hiçbir yerde tutturamadı TS, FB sürekli topla oynayan, disiplinsiz hareketleri olan, sürekli yere düşen ve 30 yaşında
Balıkesirspor'un kampına kongre rötarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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