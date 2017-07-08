 Balıkesirspor'un kampına kongre rötarı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'un kampına kongre rötarı

    Balıkesirspor'un kampına kongre rötarı

    Türkiye 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'dan bu yana tesislerinde sürdüren 'un 10 Temmuz'da Afyonkarahisar'da başlaması gereken kampı, kulübün aynı gün yapılacak olağanüstü kongre nedeniyle 1 günlüğüne ertelendi.

    Kampa 11 Temmuz'da gideceklerini söyleyen teknik direktör Can Cangök, "Yeni yönetim, takımla bir araya gelip görüşmek istediği için kampı 1 gün erteledik. İki etaplı kamp dönemi sonrası 4 Ağustos'tan itibaren yeniden Balıkesir'de çalışmaya başlayacağız" dedi.
    'da yabancı oyunculardan kaleci Vukovic ve Glumac da Balıkesir'e gelip takıma katıldı. Sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu kullanılan Foxi Ketheowama'nın da bu hafta sonu ülkesinden dönmesi bekleniyor.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:55
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