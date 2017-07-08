 Ankaragücü golcüsünü Emirlikler’den getiriyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    golcüsünü Emirlikler’den getiriyor

    Ankaragücü golcüsünü Emirlikler’den getiriyor

    TFF 1. Lig'in yeni takımlarından , transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

    Sarı-lacivertlilerin, geçen sezon ikinci yarıda Elazığspor'da oynayan 23 yaşındaki Nijeryalı golcü 'yle anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon İsrail'de Hapoel Saba'dan Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Fujairah'a transfer olan, oradan da Elazığspor'un yolunu tutan Kehinde, geçen sezon 16 karşılaşmada 8 gol atmayı başarmıştı. Başkent ekibinin birkaç gün içinde genç santrforla resmi imzaları atacağı öğrenildi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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