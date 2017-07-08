Altınordu'nun ağabeyi Uğur
Türkiye 1'inci Ligi ekibi Altınordu ile sözleşme yenilen 28 yaşındaki sağ bek Uğur Arslan Kuru, kırmızı lacivertli ekibin en yaşlı futbolcusu oldu.
Deneyimli savunmacı takıma ağabeylik yaparken, 17 yaşındaki Berke Özer, Ozan Can Oruç, Mutlu Aksu Doğan ve Şahan Akyüz ise İzmir ekibinin en genç oyuncuları oldu. Uğur, "Aramıza gerçekten çok yetenekli ve Türk futbolunun geleceği olan gençler katıldı. Kariyerlerinin henüz başlarında olmalarına rağmen Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası maç tecrübeleri yaşadılar. Şimdi ise Birinci Lig'de oldukça zorlu bir yola çıkacaklar. Bizim görevimiz onlara hem saha içinde, hem de dışında yol göstericilik yapmak" dedi.
PLAY OFF'U AVERAFLA KAYBETTİK
Yeni sezon hazırlıklarını 23 genç futbolcusuyla sürdüren kırmızı lacivertli takımın yaş ortalaması 20.2'ye düşerken, bu durumun kendileri için avantaj olduğunu dile getiren tecrübeli defans oyuncusu, "Geçen sezonun son bölümlerinde kalitemize, gençlik enerjimizi de ekleyerek müthiş bir çıkış yakaladık. Play off'u averajla kaybettik. Yeni sezonda bu kez hedefimiz ilk 2'ye girerek direkt Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.Öte yandan Altınordu, yarın Erzurum'da kampa girecek. Altınordu, 11 Temmuz'da Atiker Konyaspor'la, 15 Temmuz'da Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yapacak. Altınordu, 18 Temmuz'da yapacağı karşılaşmadan 19 Temmuz'da kampı noktalayacak.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:22
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Uykusuz her gece
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hep yek yengeç gibi yan yan yürüyen bir sürü adam mı..futbol bu mu..ben şenol ve ersun zihniyetini takdir ediyorum hep.
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Uykusuz her gece
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Yorum
balık hafızalı değiliz şükür herkes kırmızıda geçer ben yakalandım diyen bu değil mi..arşivler ortada..bu mu kahraman..alex mi..
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Uykusuz her gece
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Yorum
trftr yok. yok. 5 yıldır fener zihniyeti 10 numara alerjisinde..maden öyle 10 alex formayı müzeye kaldırın..bilelim..bu kafayla seyirci yok size.
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