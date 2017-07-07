Eskişehirspor, topbaşı yapacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 9 Temmuz Pazar günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Kırmızı-siyahlı kulübün divan başkanı Aydın Begiter, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un zor ve hareketli günler yaşadığını vurgulayarak, hareketin bereket getirmesini diledi.
Divan kurulunun kulübün yönetimi için elinden geleni yaptığını ifade eden Begiter, şöyle konuştu:
"Şehrin kanaat önderleriyle yapılan görüşmeler sonunda bazı gelişmeler yaşandı. Şu anda elimizde futbolcu bakımından oldukça iyi bir kadro var. Bu kadroyu tutmak için futbolcuların paralarının ödenmesi gerekiyor. Bunun çalışmalarına başladık. Sezon için çalışmalara başlamalıyız. Kulübün sportif direktörü Ayhan Taşçı'ya yetki verdik. Arkadaşımız pazar günü saat 17.00'de takımı toplayacak. Malzemelerimiz geliyor. Takıma katılacak arkadaşlarımızla yeni sezonu açacağız. Futbolcularımızla görüşmelere başladık. Kentin ileri gelenleri de Eskişehirspor için elinden geleni yapmalıdır."
Begiter, Eskişehirspor'un 13 Temmuz Perşembe gününe ertelenen olağanüstü kongresinin Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 17.00'da yapılacağını sözlerine ekledi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:45
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Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
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Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
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