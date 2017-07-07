Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Metin Kalkavan, arzu etmedikleri bir pozisyonda ligden düştüklerini hatırlatarak görevlerinin başında olduklarını söyledi. Kalkavan, "Hızla geri gelmek için elimizden geleni yapmaya başladık. Uzun ve yorucu haftalar bizi bekliyor. İnsanlar hata yapabilir. Bundan sonra da yapacağız. Karar verirken de hata yapacağız. Ders çıkarma konusunda deneyim önemli. Bu deneyimimizi takım kurarken vermiş olduğumuz kararlar farklı olacak. Geçen sezon ligde 8 kırmızı kart gördük. Bu maçlarda puan alamadık ve bu normal değil. Bunların çoğu ligin ikinci yarısında gösterildi. 67 maç kırmızı kart görmeyen bir takımdık. Geçen sezon farklı bir yere gitti. Fazla devreye giren etkenler ve hakem hataları oldu. Bu sezonki kadar hatalar etkili olmadı. Bunlar kendimizi aklamak için söylemiyoruz. Ama durum bu" dedi.



"ZIPLAYARAK ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ"

Bu sezon küme düştüklerini ancak şehirde farklı bir durumun ortaya çıktığını ifade eden Kalkavan, şunları söyledi:

"Şehir takımını, bizi, hocamızı sahiplendi. Bazı şeyler hoşunuza gitmeyebilir ama geçen sezon bir devrimi son hafta kaçırdık. Çok genç bir takımı minimum harcama ile ligde tutmaya çalıştık. Ciddi bonservis yatırımları oldu. Başarmak üzereydik. Bu kadar uzun süre kazanamayan bir hoca ile devam ederek devrim kararı verdik. Ligde 19 hoca değişti. Hoca değiştirmenin bir çözüm olmadığını, istikrar getirmediğini biliyorduk. Son 4 haftada istikrarlı çıkış ile başarmıştık. Şanssız bir dönemden geçtik. Zor şartlarda devrimi tamamlamak üzereyken bazı şeyler eksik kaldı. Türkiye'de bu kadar genç oynatan başka hoca yok. Herkes kısa vadeye oynuyor. Hocalar, yönetimler risk almıyor. Böyle olunca senede 10 genç futbolcu yetişmiyor. Darbe yedik, alta düştük ve zıplayarak gelmeye çalışacağız."



KÜFÜR EDEN TARAFTARLARI AFFETTİ

Yeşil mavili bazı taraftarların küfür ve hakaretlerden dolayı başlatılan savcılık soruşturmalarına değinen Kalkavan, "Gelişen konjektürde Trabzonsor ve Bursaspor maçının ardından gösterilen reflekse bizimde bir katkımız olması için şikayetçi olduğumuz bütün kişilerle bir kereye mahsus uzlaşma yolunu açacağız. İnsanlardan tek istediğimiz, küfür etmesinler. Biz de şikayetlerimizi geri çektik" dedi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Trabzonspor ve Bursaspor arasında oynanan maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalkavan, şunları söyledi:

"Trabzon ve Rize şehirleri arasında düşmanlık yaratma derdimiz yok. Trabzon - Rize dostluğu ebedidir. Spordaki olaylar dostlukları etkilemez. Bir çok dostumuz var. Bir çok Trabzonlu dostumuz üzüntülerini iletti. Sportif manada Trabzonspor'un performansı yüzünden söylenmiştir. Trabzon yönetimine bazı şeyler ilettik. Ama bugüne kadar gerçekleşmedi. Trabzonsporlu ve Bursasporlu bir kaç futbolcu ve menajer ile ilgili hukuki başvurumuzu yapacağız. Türk futbolu adına bazı şeylerin ayıklanması lazım. Hukuk, yargı karar verecek. Çok net olarak bizim tespitimiz var. Yargı bunu aydınlatacaktır. İki takımdan belli futbolcular var. Şikayetimizi yapacağız. Bu bizim hakkımız. Futbolcuların yaptıkları ahlaki değil. Davamızı kişisel bazda açacağız. Her ne sebepten olursa olsun doğru yapmadıklarına ve kirli olduklarına inanıyoruz. Bu kişilerin içerisinde menajerde var. Bugün savcılıkla konuştuk. Varsa gereği yapılacaktır."



"FUTBOL TEMİZ, KİRLETEN İNSANLAR"

Üst ligden alt lig düşmenin kendilerine 10 milyon euro zararı olduğuna dikkat çeken Kalkavan, "Düşmemizin büyük zararı oldu. Çok büyük dostlukları, geçmişi düzeltme şansını kaçırdık. Türk futbolu adına bunu yapmak zorundayız. Şikayetçi olacağız. 3-4 kişi hakkında ve menajerler konusunda başvurumuzu yapacağız. Bizim inancımız bu işte parmakları olduğu. Bizim sorgulama hakkımızı engelleyemez. Yargı sonucunda temiz çıkarlarsa özür dileriz. Burada ne Trabzonspor ne de Bursaspor muhataptır. Biz hukuki hakkımızı kullanacağız.Futbolu çirkinleştiren insanlar var. İçinde olan yönetici olarak alt liglerde neler olduğunu duyunca üzülüyorum. Futbol çok temiz, kirleten insanlar. O insanlar halen var mı? Var. Bu kadar paraların döndüğü yerde sıfırlamak mümkün değil" dedi.



Kalkavan, Trabzonspor kulübü ile dostluklarının bittiğini de belirterek, Trabzonspor'dan bu yönetimin bedava da olsa vereceği oyuncuyu dahi almayacaklarını ve sportif ilişkileri buzdolabına kaldırdıklarını ifade ederek açıklamalarını tamamladı.