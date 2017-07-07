 Balıkesirspor Başkanı: "Kasada para bırakıyoruz" – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Başkanı: "Kasada para bırakıyoruz"

    Balıkesirspor Başkanı: "Kasada para bırakıyoruz"

    Türkiye 1'inci Lig ekiplerinden 'da 10 Temmuz'da yapılacak olağanüstü genel kurulda görevi Remzi Boncuk'a devretmeye hazırlanan Başkan Feyyaz Çiftçi, "Kasada para bırakıyoruz. Nasıl bir kulüp devraldığımızı düşününce bu vaziyette bir kulüp teslim etmek bizim için onur kaynağıdır" dedi.

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadrodaki tüm futbolcuların, teknik adamların, kulüp personelinin alacaklarını ödeyip, vergi ve sigorta borçlarını yatırdıklarını, mukavelesi biten oyuncularla sözleşme yenilediklerini belirten Başkan Çiftçi, gelecek yönetime de bir süre önlerini görebilecekleri miktarda para bıraktıklarını belirtti.

    Eski yabancı futbolculardan Glumac'ın kulübü RNK Split'e kiralama bedelini ödeyerek FIFA'dan gelecek 6 puan silme cezasını önlediklerini, CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) gerekli parayı yatırıp transfer yasağının kalkması için başvuruda bulunduklarını kaydeden Başkan Çiftçi, açıklamasına şöyle devam etti:

    "Tüm icra ve haciz dosyalarını kapıtıp, yeni sezonun malzemelerini alarak kamp organizasyonunu gerçekleştirdik. Son bir ay içinde yaptığımız ödemelerle kulübün borcunu 21.5 milyon TL'ye çektik. Ümit ediyorum ki, bizim çektiğimiz sıkıntılar, 'un gelecekte daha güzel günler görmesine vesile olur."

    YÖNETİCİLER CEZALARI CEPLERİNDEN ÖDEDİ
    Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi, görev yaptıkları dönemde kendisinin ve yönetici arkadaşlarının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldıkları para cezaları kadar kulübe bağışta bulunduklarını açıkladı. Yerel bir gazetede yer alan , "100 bin küsurluk cezayı cebinizden mi ödeyip gidiyorsunuz, yoksa bu para Balıkesirspor'un kasasından mı ödendi?" şeklindeki soruya, sosyal medya hesabından bağış makbuzlarını yayınlayarak yanıt veren Başkan Çiftçi, "Senin aklının kantarı yetmez bizim Balıkesirsporluluğumuzu tartmaya" ifadesini kullandı.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:18
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