Altınordu Mirkan'a döndü
Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da golcü arayışını sürdüren yönetim, bir kez daha gurbetçi Mirkan Aydın'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Kırmızı lacivertlilerin, geçen sezon da talip olduğu deneyimli santrforu yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Hasan Kabze ile yolları ayırdıktan sonra anlaşma zemini aradığı Denizlispor'un golcüsü Yasin Ozan'ı kulübünden koparamayan Altınordu, bir yandan Bandırmasporlu forvet Atabey'den haber beklerken, diğer yandan Mirkan'ı listeye ekledi.
Geçen sezon Almanya 3'üncü Ligi ekibi Preussen Münster'de forma giyen 29 yaşındaki forvet, 14 maçta 5 gol kaydetti. Türkiye kariyerinde Eskişehirspor ve Göztepe'de görev alan Mirkan, Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle Göztepe'den, İsveç ekibi Dalkurd'a transfer olmuştu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun takımında görmek istediği gurbetçi golcüye teklif sunmaya hazırlanan Altınordu, ilk dış transferini forvet takviyesi yaparak gerçekleştirmeyi planlıyor.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:45
-
Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
-
Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
-
Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
Altınordu Mirkan'a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.