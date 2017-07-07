Adanaspor'dan orta alana takviye
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Hollanda'nın Almere City takımından 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yener Arıca'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yener Arıca, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Yener, yaptığı açıklamada, büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu ve Adanaspor'un kadrosuna katıldığı için mutluluk duyduğunu belirtti.
Futbola Ajax altyapısında başlayıp, Türkiye'de Kayserispor ve Altınordu'da oynadıktan sonra Almere City'ye transfer olduğunu ifade eden Yener Arıca, şunları kaydetti:
"Yurt dışında futbol oynamak bana gerçekten çok şey kattı. Tecrübe edindikten sonra futbol kariyerime Türkiye'de devam etmek istedim. Tek isteğim, hedefi olan bir takımda oynamaktı. Adanaspor'un teklifini duyunca hiç düşünmeden kabul ettim. Şampiyonluğun en büyük adayı olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla çok iyi bir uyum sağladım. Hepimizin ortak düşüncesi, Adanaspor'un başarısı. Bütün oyuncu kardeşlerim ve ağabeylerim kendilerini kanıtlamış değerli futbolcular. Süper Lig'e çıkacak kalitede ve güçteyiz."
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:59
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Üç yıldızlı Beşiktaş
Toplam 20
Yorum
CC DEMEZSEN DEME SENİN DEMENLE OLACAK YADA OLMİCAK KENDİNİ NİMETTEN GÖRME ÇEKEMEYİM DEĞİŞİK KONULARA GİRME KARA CAHİL
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 5
Yorum
Ts.61 İbanez yusuf ndoye aytaç aykut sefa onazi bunları gönder ersun yanal ey ersun rodelgadan ne istiyosun öyle bir golcüyü 5_6milyon €
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İşte Van Persie'nin yıllık ücreti
Toplam 26
Yorum
peki doğru demişsin, baksana gelmedi aradan iki sene geçti ortada yok. :)
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