 Adanaspor Abant'ta kampa girdi – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Abant'ta kampa girdi

    <a href="/index/adanaspor?id=ce900ff1-6a1a-4f15-aabe-ad486212c063" class="" rel="tag">Adanaspor</a> Abant'ta kampa girdi

    Türkiye 1'inci Lig takımlarından , yeni sezon hazırlıklarına 32 futbolcusuyla Bolu Abant'ta başladı.

    Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den düşen , teknik direktör Eyüp Arın nezaretinde bu sabah bir antrenman yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra kondisyon ve pas çalışması yaptı. Turuncu beyazlı takımın 8 yeni transferi de kampa katılarak çalışmada yer aldı.

    Ardanaspor, 30 Temmuz'a kadar sürecek Bolu kampında aralarında yabancı takımların da yer aldığı 6 ekiple hazırlık maçı oynayacak. teknik heyeti kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarının ardından takımı şekillendirecek.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:39
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