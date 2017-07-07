Adanaspor Abant'ta kampa girdi
Türkiye 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına 32 futbolcusuyla Bolu Abant'ta başladı.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den düşen Adanaspor, teknik direktör Eyüp Arın nezaretinde bu sabah bir antrenman yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra kondisyon ve pas çalışması yaptı. Turuncu beyazlı takımın 8 yeni transferi de kampa katılarak çalışmada yer aldı.
Ardanaspor, 30 Temmuz'a kadar sürecek Bolu kampında aralarında yabancı takımların da yer aldığı 6 ekiple hazırlık maçı oynayacak. Adanaspor teknik heyeti kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarının ardından takımı şekillendirecek.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:39
-
‘Ayrılırsa talip oluruz’
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu işte o seni aşar başakcım
-
Talisca’dan müjde
Toplam 11
Yorum
şu anda Türkiye de üç büyük yok tek büyük BEŞİKTAŞ dır.bizi izlemeye devam ediniz.
-
Fener'e golcünün Kralı
Toplam 26
Yorum
scout fenerde futbolcu izleme komitesi yerine Beşiktaşı izleme komitesi kurulmuş. Beşiktaş kimi düşünse fener ona yöneliyor :)
Adanaspor Abant'ta kampa girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.