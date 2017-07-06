 Sambacı Cleyton Ümraniye’de – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Sambacı Ümraniye’de

    Sambacı Cleyton Ümraniye’de
    TFF 1. Lig takımlarından , Brezilyalı orta saha oyuncusu 'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Kayserispor, Göztepe ve Elazığspor formaları giyen 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Törende başkan Recep Yoğurtçu da yer aldı.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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