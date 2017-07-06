Lingane, Adana Demirspor ile ilk antrenmanına çıktı
Adana Demirspor'un yeni transferi Lingane takımla çalışmalara başladı.
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Lingane'yi kadrosuna katmıştı.
Dün resmi imzayı atarak, Bolu'ya gelen Fildişi Sahillli oyuncu bugün sabah ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Giray Bulak oyuncuya "hoş geldin" diyerek takım arkadaşlarıyla tanıştırdı ve başarılar diledi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:51
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''Hız serbest''
Toplam 6
Yorum
Fenerbahçe Sen var ya çooook boşsun
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İmzaya az kaldı
Toplam 3
Yorum
MUSLERA BAK O KADAR PAR KAZANDIK ARTIK. BİRAZ İNRİM YAP ÜCRETİNDE YAŞ DA GEÇİYOR.
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Süper Lig Fransa’da!
Toplam 2
Yorum
konuk doğru pepe galaksidir, ancak bahsi geçen yer fransa ve orada oynamadı pepe. normal olarak fransadan gelen topçular yazılmış.
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