 Lingane, Adana Demirspor ile ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Lingane, ile ilk antrenmanına çıktı

    Lingane, <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a> ile ilk antrenmanına çıktı

    'un yeni transferi Lingane takımla çalışmalara başladı.

    Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ekiplerinden , dün Lingane'yi kadrosuna katmıştı.

    Dün resmi imzayı atarak, Bolu'ya gelen Fildişi Sahillli oyuncu bugün sabah ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Giray Bulak oyuncuya "hoş geldin" diyerek takım arkadaşlarıyla tanıştırdı ve başarılar diledi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:51
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