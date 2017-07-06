Giresunspor, 7 transfer daha yapacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 7 futbolcu daha katmayı hedefliyor.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, yeni transferlerin katılımıyla takımın Kızılcahamam'da kapa devam ettiğini söyledi.
Transfer çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini vurgulayan Bozbağ, transferde kulübün menfaatlerini önde tuttuklarını dile getirdi.Bozbağ, Giresunspor'u başarıya ulaştıracak kadro oluşturmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Gerekli gördüğümüz yerlere 7 oyuncu daha almayı planlıyoruz. İki santrfor, birer de sağ ve sol ön ile sağ bek, ön libero ve kaleci transferi yapacağız. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde transferleri gerçekleştireceğiz."
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:08
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''Kendimi göstereceğim''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Roîn futbolcu fiziği yok.Lines ise teknik değil.Bu adamlar görülecek ki GS^ye faydalı olamıyacaklar.Her ikisi de yanlış transfer.Keşki gönderilselerdi.
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 18
Yorum
Ufak at biraz Roman Neustader 5 milyona değil bedavaya alındı, Krasiç için de 10 değil 7 milyon bonservis ödendi.. Bi tarafından element uydurma arkadaşım
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Muslera üzerinden G.Saray'a gönderme
Toplam 2
Yorum
temelin fıkrası gibi hepsi ters yönden gidiyor hikayesi :)
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