 Giresunspor, 7 transfer daha yapacak – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Giresunspor, 7 transfer daha yapacak

    Giresunspor, 7 transfer daha yapacak

    TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 7 futbolcu daha katmayı hedefliyor.

    Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, yeni transferlerin katılımıyla takımın Kızılcahamam'da kapa devam ettiğini söyledi.

    Transfer çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini vurgulayan Bozbağ, transferde kulübün menfaatlerini önde tuttuklarını dile getirdi.Bozbağ, Giresunspor'u başarıya ulaştıracak kadro oluşturmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Gerekli gördüğümüz yerlere 7 oyuncu daha almayı planlıyoruz. İki santrfor, birer de sağ ve sol ön ile sağ bek, ön libero ve kaleci transferi yapacağız. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde transferleri gerçekleştireceğiz."


    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:08
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