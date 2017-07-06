Gaziantep'te transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Hollanda 2. Lig takımlarından Oss'da forma giyen 21 yaşındaki Cihat ile temasa geçti.

Gaziantep'e gelen Cihat Çelik, kulüp başkanı Adil Konukoğlu'nun makamında düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.