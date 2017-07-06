Gaziantep'te transfer
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Hollanda Genç Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusu Cihat Çelik'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Hollanda 2. Lig takımlarından Oss'da forma giyen 21 yaşındaki Cihat ile temasa geçti.
Gaziantep'e gelen Cihat Çelik, kulüp başkanı Adil Konukoğlu'nun makamında düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:07
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Gael Clichy, Başakşehir'de!
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GÖKMEN ne clichymiş yaw iyi olsa city bırakırmıydı
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Kucka bugün İstanbul'da
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safkan_çepni_61 nevzat dindar artık röpertaj yaparsın kuckayla hazır ist a iniyo güzelim a sporu nevzat dindar gibi gs amigoları kirletiyo
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