Gaziantepspor'un kongresine doğru
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un eski yönetim kurulu üyelerinden Hikmet Akay, kulübün yarın yapılacak genel kurulunda aday olduğunu bildirdi
Akay, yaptığı açıklamada, yarın kulübün olağan genel kurulun gerçekleştirileceğini hatırlatarak, yönetime talip olduğunu söyledi.
Bu kapsamda gerekli hazırlıkları yaptığını anlatan Akay, "Yarınki genel kurulda yönetime talip olmayı planlıyorum. Bu konuda şehrimizden ve taraftarımızdan destek bekliyorum" dedi.
Kulübü yeniden eski heyecanlı günleri kavuşturmayı hedeflediğini aktaran Akay, göreve gelmesi halinde Gaziantepspor'un hem şehirle barışmasına hem de sportif başarılar elde edecek konuma gelmesi için gece gündüz demeden çaba göstereceğini kaydetti.
Kırmızı-siyahlı kulübün eski yönetim kurulu üyesi, 28 Mayıs'ta görevinden istifa ederek, "Bu bir bitiş değildir. Bilakis, haksızlık karşısında Elif gibi duruştur." açıklamasında bulunmuştu.
Mevcut başkan İbrahim Kızıl'ın kardeşi ve kulübün eski yöneticilerinden Mehmet Kızıl da daha önce adaylığını duyurmuştu.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:37
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''Hız serbest''
Toplam 17
Yorum
Fenerbahce Sana söylüyorum Dolunay, ya rakipte senin kadar kosarsa na pacan, hep beraberemi kalacan..Futbol cahili..
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Trabzon o isim için Beşiktaş'a söz vermiş
Toplam 4
Yorum
TCelcius Saçma sapan adamlara para saçacağınıza alt yapınızı canlandırın oyuncu çıkarın.sizin hedefiniz şampiyonluk olamaz oyuncu yetiştirmek olur
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Pabon atağı
Toplam 9
Yorum
Para Şuan para sıkıntısındayiz. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanirsa kulüp için daha iyi olur.
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