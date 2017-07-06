Gaziantepspor'un kongresine doğru

Akay, yaptığı açıklamada, yarın kulübün olağan genel kurulun gerçekleştirileceğini hatırlatarak, yönetime talip olduğunu söyledi.

Bu kapsamda gerekli hazırlıkları yaptığını anlatan Akay, "Yarınki genel kurulda yönetime talip olmayı planlıyorum. Bu konuda şehrimizden ve taraftarımızdan destek bekliyorum" dedi.

Kulübü yeniden eski heyecanlı günleri kavuşturmayı hedeflediğini aktaran Akay, göreve gelmesi halinde Gaziantepspor'un hem şehirle barışmasına hem de sportif başarılar elde edecek konuma gelmesi için gece gündüz demeden çaba göstereceğini kaydetti.

Kırmızı-siyahlı kulübün eski yönetim kurulu üyesi, 28 Mayıs'ta görevinden istifa ederek, "Bu bir bitiş değildir. Bilakis, haksızlık karşısında Elif gibi duruştur." açıklamasında bulunmuştu.

Mevcut başkan İbrahim Kızıl'ın kardeşi ve kulübün eski yöneticilerinden Mehmet Kızıl da daha önce adaylığını duyurmuştu.