 Gaziantepspor'un kongresine doğru – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    'un kongresine doğru

    Gaziantepspor'un kongresine doğru

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un eski yönetim kurulu üyelerinden Hikmet Akay, kulübün yarın yapılacak genel kurulunda aday olduğunu bildirdi

    Akay, yaptığı açıklamada, yarın kulübün olağan genel kurulun gerçekleştirileceğini hatırlatarak, yönetime talip olduğunu söyledi.

    Bu kapsamda gerekli hazırlıkları yaptığını anlatan Akay, "Yarınki genel kurulda yönetime talip olmayı planlıyorum. Bu konuda şehrimizden ve taraftarımızdan destek bekliyorum" dedi.

    Kulübü yeniden eski heyecanlı günleri kavuşturmayı hedeflediğini aktaran Akay, göreve gelmesi halinde 'un hem şehirle barışmasına hem de sportif başarılar elde edecek konuma gelmesi için gece gündüz demeden çaba göstereceğini kaydetti.

    Kırmızı-siyahlı kulübün eski yönetim kurulu üyesi, 28 Mayıs'ta görevinden istifa ederek, "Bu bir bitiş değildir. Bilakis, haksızlık karşısında Elif gibi duruştur." açıklamasında bulunmuştu.

    Mevcut başkan İbrahim Kızıl'ın kardeşi ve kulübün eski yöneticilerinden Mehmet Kızıl da daha önce adaylığını duyurmuştu.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:37
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