 Erzurumspor’da 5 ayrılık var – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’da 5 ayrılık var

    Erzurumspor’da 5 ayrılık var
    TFF 1. Lig'in yeni takımı Erzurumspor'da yaprak dökümü yaşanıyor... Mavi-beyazlılarda Fatih Gül, Doğancan Otman, Serdar Deniz, Halil İbrahim Tuna ve Muhammet Onur Parlar ile yolların ayrıldığı kulüp tarafından açıklandı. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür edildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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