Erzurumspor’da 5 ayrılık var

TFF 1. Lig'in yeni takımı Erzurumspor'da yaprak dökümü yaşanıyor... Mavi-beyazlılarda Fatih Gül, Doğancan Otman, Serdar Deniz, Halil İbrahim Tuna ve Muhammet Onur Parlar ile yolların ayrıldığı kulüp tarafından açıklandı. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür edildi.