Denizlispor'da neşeli günler
İç transferde Cenk Güvenç'ten sonra Andre Moritz'le de sözleşme imzalayan Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları neşe içinde sürüyor.
Teknik direktör Yusuf Şimşek'in Erzurum'da düzenlenen pro lisans kursuna gitmesi nedeniyle yeşil siyahlı ekip yardımcı antrenörler nezaretinde çalışırken, dünkü antrenmanda 28 yaşına giren Cihan Özkaymak, bugün sabah antrenmanında ise 23 yaşına giren defans oyuncusu Taşkın İlter'e Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Takım arkadaşları iki futbolcunun önce başında yumurta kırdı, ardından un serpti.
?"SANKOH'LA DA ANLAŞTIK"
Bu arada antrenmanlarla sağlık kontrolleri birlikte yürütülüyor. Gruplar halinde Özel Erpa Denizli Sağlık Hastanesi'ne giden oyuncular efor testinden geçiyor, kan tetkikleri yapılıyor, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz ve kardiyoloji servislerinde muayene ediliyor.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, iç transferi Sankoh hariç tamamladıklarını belirterek, "Sankoh'la da anlaştık. Bugün yarın sözleşme imzalarız. Transfer yasağımız olduğu için tüm ekiple anlaşma yoluna gittik. Futbolcularımız anlayışlı davrandı, kendilerine teşekkür ederiz" dedi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:40
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Wes Hoca yemiş diyenler var.Futbolcu hiç kimseyi yiyemez.Yönetim yönetemiyorsa, hoca da otorite ve saygı duyulacak bilgi birikim tecrübe yoksa?
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