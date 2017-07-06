Başkan adayı çıkmadı!
Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü kongresi, başkan adayının çıkmaması üzerine yeniden ertelendi.
Geçen hafta yapılması gerekirken aynı gerekçeyle bugüne ertelenen genel kurul, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 763 delegeden 126'sının katılımıyla başladı.
Başkanlığa aday kimsenin yine çıkmaması üzerine delegelerden 52'si, kongrenin 13 Temmuz Perşembe gününe ertelenmesi için imza topladı. Delegelerden, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, imzaların bulunduğu dosyayı Divan Başkanı Aydın Begiter iletti.
Begiter'in oylamaya sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edilerek, olağanüstü genel kurul 13 Temmuz'a ertelendi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:56
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Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak
Toplam 2
Yorum
Ufuk Artık eski sarı-lacivert-beyaz renkli formaları istiyoruz. Boliçli zamanlardaki gibi. her sene aynı formalar bıktık
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Sneijder çıkmazı
Toplam 39
Yorum
FUTBOL USA DURSUN A. YILDIRIM'IN KANKASI, GS'YA PLANLI GELDI VE BITIRDI, SAMPIYON 4. YILDIZINI TAKAN TAKIMI DAGITTI CEBINIDE DOLDURDU . ARTIK KACICAK
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Emenike resmen Komşu’da
Toplam 11
Yorum
xcvbn Alanyaspor bile derken? Alanyasporun yaptıgı nokta transferlerden 1tanesini yapsanız zaten yeter size. sen kimsin Alanyayı küçümsüyorsun
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