 Başkan adayı çıkmadı! – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Başkan adayı çıkmadı!

    Başkan adayı çıkmadı!

    Kulübünün olağanüstü kongresi, başkan adayının çıkmaması üzerine yeniden ertelendi.

    Geçen hafta yapılması gerekirken aynı gerekçeyle bugüne ertelenen genel kurul, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 763 delegeden 126'sının katılımıyla başladı.

    Başkanlığa aday kimsenin yine çıkmaması üzerine delegelerden 52'si, kongrenin 13 Temmuz Perşembe gününe ertelenmesi için imza topladı. Delegelerden, Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, imzaların bulunduğu dosyayı Divan Başkanı Aydın Begiter iletti.

    Begiter'in oylamaya sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edilerek, olağanüstü genel kurul 13 Temmuz'a ertelendi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:56
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