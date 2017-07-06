Kırmızı lacivertli yönetim, sözleşmeleri süren 3 futbolcuyu bonservisleriyle göndererek kadroyu hafifletecek. Kaleci Cihan'a Manisaspor'dan sonra Şanlıurfaspor'un talip olduğu öğrenildi.



Nazilli Belediyespor'la görüşen Alim için Fethiyespor, Düzcespor ve Tire 1922 devreye girdi.



Fethiyespor'dan yüksek ücret talep edince transferi gerçekleşmeyen Ozan'ın diğer teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Bu arada Altınordu, deneyim kazanmaları için kiralayacağı gençlerden Süleyman, Gökhan ve Murat'ı Muğlaspor'a, Hamit ve Anıl'ı İnegölspor'a gönderme kararı aldı. Sivasspor'un talip olduğu Alican'a karşılık eski futbolcusu Kerim Avcı ve ayrıca 250 bin Euro isteyen Altınordu, Sivasspor yönetiminden gelecek haberi bekliyor.