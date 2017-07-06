 Altınordu'da 3 futbolcu satılık – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da 3 futbolcu satılık

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'da 3 futbolcu satılık

    Türkiye1'inci Ligi ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde kiralık listesine koyduğu sol kanat oyuncusu Alim Harlak ve Ozan Sol ile kaleci Cihan'ı satma kararı aldı.

    Kırmızı lacivertli yönetim, sözleşmeleri süren 3 futbolcuyu bonservisleriyle göndererek kadroyu hafifletecek. Kaleci Cihan'a Manisaspor'dan sonra Şanlıurfaspor'un talip olduğu öğrenildi.

    Nazilli Belediyespor'la görüşen Alim için Fethiyespor, Düzcespor ve Tire 1922 devreye girdi.

    Fethiyespor'dan yüksek ücret talep edince transferi gerçekleşmeyen Ozan'ın diğer teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Bu arada , deneyim kazanmaları için kiralayacağı gençlerden Süleyman, Gökhan ve Murat'ı Muğlaspor'a, Hamit ve Anıl'ı İnegölspor'a gönderme kararı aldı. Sivasspor'un talip olduğu Alican'a karşılık eski futbolcusu Kerim Avcı ve ayrıca 250 bin Euro isteyen , Sivasspor yönetiminden gelecek haberi bekliyor.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:11
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