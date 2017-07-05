 Tuszynski'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Tuszynski'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

    Tuszynski'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Polonyalı oyuncu Patryk Tuszynski'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

    Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'deki yabancı sınırlaması ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda takımdan gidecek oyuncularla görüştüklerini belirtti.

    İki sezon önce kadrolarına kattıkları Polonyalı forvetin uyum konusunda büyük zorluk çektiğini vurgulayan Mete, 'Hocamızın da hazırladığı rapor doğrultusunda karşılıklı görüşme sonrası anlaşmaya vardık. Tuszynski'nin sözleşmesini, alacaklarına karşılık belli bir bedel karşılığında sonlandırdık." dedi.

    Mete, Tuszynski'ye bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diledi.

    Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 15 maçta 658 dakika forma giyinen Tuszynski, gol atma başarısı gösteremedi.

    Polonyalı forvet, kupada 8 maçta 448 dakika forma giydi ve 4 gol kaydetti.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:11
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