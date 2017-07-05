Tuszynski'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Polonyalı oyuncu Patryk Tuszynski'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'deki yabancı sınırlaması ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda takımdan gidecek oyuncularla görüştüklerini belirtti.
İki sezon önce kadrolarına kattıkları Polonyalı forvetin uyum konusunda büyük zorluk çektiğini vurgulayan Mete, 'Hocamızın da hazırladığı rapor doğrultusunda karşılıklı görüşme sonrası anlaşmaya vardık. Tuszynski'nin sözleşmesini, alacaklarına karşılık belli bir bedel karşılığında sonlandırdık." dedi.
Mete, Tuszynski'ye bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diledi.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 15 maçta 658 dakika forma giyinen Tuszynski, gol atma başarısı gösteremedi.
Polonyalı forvet, kupada 8 maçta 448 dakika forma giydi ve 4 gol kaydetti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:11
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 18
Yorum
bi arastır sizin borcunuz bizden daha fazla zaten.en fazla borcu olanlarda ilk 20 desiniz.daha 2 gun önce açıklandı haberi.bide orman da bizde tuh :)
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 18
Yorum
RENKLİLER bu renkliler haberi okumadan kıskançlıktan en kariyerli futbolcu olarak kimleri koymuşlar. nerdeyse sabriyi yada volkan şeni katacaklar:))
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"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 23
Yorum
ömer çocuklar çok sever bu ismi PEPE şarkısı da vardı bilen yazsın bakalım
Tuszynski'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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