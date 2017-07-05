TFF'ye geçen sezon şike başvurusu!

Şanlıurfaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de birlikte mücadele ettikleri ve adı Gaziantep Büyükşehir Belediyesspor iken Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirilen takımla ilgili ellerinde şike yaptıklarını gösteren evrak olduğu iddia edildi. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Tarafımıza ulaştırılan belgelerde, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yetkililerinin muhtelif maçlarda müsabakaların sonucunu etkilemeye yönelik ve spor etiğini hiçe sayan eylemler sergilemesi sonucu kulübümüz ve peygamberler şehri Şanlıurfamız mağdur edilmiş ve hakkı en ağır şekilde yenmiştir. Son birkaç haftaya yönelik şüphelendiğimiz olayların bizim açımızdan gerçek olduğuna dair delillere ulaşmak, tarafımızı sadece Şanlıurfaspor´un geleceği açısından değil, Türk futbolunun geldiği nokta ve geleceği yönünden de çekince ve üzüntüye sevk etmiştir. Bu eylemin içinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yetkilileri, kendi pis işlerini kurgularken, şerefli ve haysiyetli siyasetçilerimize de iftara atmaktan geri kalmamış ve kulübümüzü yaptıkları pis işlere emsal göstererek, kurulduğu günden bu yana duruşu belli olan kulübümüze iftara atmaktan da geri kalmamışlardır. Ülkemizin, Avrupa'da, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' gibi bir yasanın çıkarıldığı ilk ülke olmamıza rağmen, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor fütursuzca çirkinlikleri ile futbolu kirletmiş ve futbolun saygınlığını zedelemiştir. Bu eylemler içinde bulunan emek hırsızı kişi ve kulüplerin en ağır şekilde cezalandırılarak, Tük futbolundan arındırılması gerekmektedir. Yaşanan süreçte, mevcut bulgular ışığında, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor´un, hukuka aykırı eylemleri sayesinde TFF liglerinde hak etmediği, bir klansmanda yarışmaya etmesi tarafımızca asla kabul edilebilir olmayıp, Türk Futboluna ileriki günlerde telafisi mümkün olmayan zararlar verecek ve felaketlere yol açacaktır. Türk futbolunda haysiyetsizce yapılan bu eylemlerin kabul görmesi, ileriki süreçte TFF talimatları ve 6222 sayılı kanun kapsamında şike ve teşvik primini meşrulaştırmaya emsal teşkil edecektir. Gelinen Süreçte, konuya ilişkin yaptığımız çalışmaları tamamlamış ve hukuka aykırı eylemlere karışan başta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü olmak üzere, tüm ilgililerin en ağır şekilde cezalandırılması ve kulübümüzün mağduriyetinin giderilerek, hakkı olan TFF 1'inci Lig´e geri dönmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu´na gerekli başvuruları bugün itibariyle yapmış bulunmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonun da konuyu ivedilikle inceleyeceğine ve Türkiye´nin en genç nüfusuna sahip, futbol aşığı şehrimize yapılan haksızlığı en kısa sürece gidereceğine dair güvenimiz tamdır."