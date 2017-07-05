Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak
Spor Toto Süper Lig önümüzdeki sezondan itibaren Fransa'da yayınlanacak.
Katarlı beIN Media ile değişime giden beIN Sports, Fransa yayınlarında artık lig maçlarına da yer verecek.
Yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'den haftada 4 maç beIN Sports FR kanalından ekranlara gelecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:46
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 55
Yorum
serkan tutar bir fenerli olarak vallahi 10 numara değil 100 numara transfer..süper defans oyuncusu
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 7
Yorum
HAVACI SANKİ BİZ ONA MUHTAÇIZ :D sizin gibi ezk MİYİZ BİZ :D RENKLİ
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 25
Yorum
real bence sen pepeyi tanımıyorsun. real madrid i de sadece duymussun :)) bu adam gecen yıla kadar hiç yedek kalmadı bil bence
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