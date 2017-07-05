 Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak

    Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak

    önümüzdeki sezondan itibaren Fransa'da yayınlanacak.

    Katarlı beIN Media ile değişime giden beIN Sports, Fransa yayınlarında artık lig maçlarına da yer verecek.

    Yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'den haftada 4 maç beIN Sports FR kanalından ekranlara gelecek.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.