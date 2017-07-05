Spor Toto Süper Lig önümüzdeki sezondan itibaren Fransa'da yayınlanacak.
Gelecek sezon öncesi Fransa Ligi'nde oynayan birçok yıldızın Spor Toto Süper Lig'e ekiplerine imza atması Avrupa'da da ses getirdi. Fenerbahçe'nin Lyon'dan Valbeuena, Monaco'dan Dirar; Galatasaray'ın da Lyon ve Marsilya formaları giyen Bafetimbi Gomis ile Montpellier ile Nice'de oynayan Younes Belhanda'yı kadrosuna katması Süper Lig'in de marka değerini artırdı. beIN Sports Fransa, 2017-18 sezonundan itibaren Süper Lig maçlarını yayınlanacak. Fransa'da her hafta Türkiye Ligi'nden 4 karşılaşma naklen ekranlara gelecek. Bu gelişme ile Süper Lig, ilk kez ülke sınırları dışında canlı olarak izlenecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:26
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'F.Bahçe’ye kaptan olur'
Toplam 9
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FB37 Bir anda resmi görünce şener sandım
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Muharrem Usta: Kucka ve Junuzovic'le anlaştık
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Adnan Imza atmadan hep yalan,Hani Visca tamamdi bukadarina pes?
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'F.Bahçe’ye kaptan olur'
Toplam 9
Yorum
albayrak alihan once takimda kalici ve ahlakli iyibir futbolcu fe fenerbahceli olsun sonrasi guzeliklerle dolu olur inancim odurki ahlakli ve guzel bir g
Süper Lig Fransa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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