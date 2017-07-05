Samsunspor'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, kadroda bulunan Kevin Brands ve Lumu ile sözleşmeleri karşılıklı feshettiklerini, Tom Muyters ile de anlaşarak sözleşmeyi feshedeceklerini söyledi.
Bugün açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Coşkun Zeren, yabancılarla ayrılma konusunda pürüz olmadığını belirterek, "Geçen seneden sözleşmeleri devam eden futbolcular ile gerekli görüşmeleri yaptık. Kevin Brands ve Lumu ile anlaşmaları yaptık. Sadece Tom Muyters'le olan durumumuz kesinleşmedi. Tom ile de yakın zamanda anlaşma imzalayarak sözleşmeyi karşılıklı olarak fes edeceğiz. Yabancılardan zorluk çıkartan olmadı. Zaten sezon sonunda bu futbolcularla anlaşıp, vedalaşmıştık. Futbolcularda kalma istediği gibi bir şey söz konusu değil. Yeni gelecek olan yabancı transferlerle alakalı çalışmalarımız da sürüyor" dedi.
1. kamp Erzurum'da sürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da konakladığı otelin sahasında geçiriyor. Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde çalışan kırımızı-beyazlılar, Özalan antrenörlük kursuna gittiğinde ise yardımcılar tarafından çalıştırılıyor. Samsunspor'un 1. kamp dönemi 15 Temmuz'da sona erecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:20
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
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