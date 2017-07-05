 Samsunspor, Ramazan Övüç'ü kiraladı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , 'ü kiraladı

    Samsunspor, Ramazan Övüç'ü kiraladı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , Trabzonspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ü 1 yıllığına kiraladı.

    Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine 'ün yanı sıra kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu da katıldı. Genç futbolcu, kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    Törende açıklamada bulunan Araboğlu, geçen sezon Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyen bordo-mavili futbolcuyu bir yıllığına kiraladıklarını söyledi.

    Ramazan Övüç ise Samsuspor'un büyük bir camia olduğuna işaret ederek, "Böylesi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de takımımızın Süper Lig'e çıkması için elimden geleni yapacağım. Taraftarın önüne çıkmayı heyecanla bekliyorum." diye konuştu.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:19
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