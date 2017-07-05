Samsunspor, Ramazan Övüç'ü kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Övüç'ü 1 yıllığına kiraladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Ramazan Övüç'ün yanı sıra kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu da katıldı. Genç futbolcu, kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Törende açıklamada bulunan Araboğlu, geçen sezon Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyen bordo-mavili futbolcuyu bir yıllığına kiraladıklarını söyledi.
Ramazan Övüç ise Samsuspor'un büyük bir camia olduğuna işaret ederek, "Böylesi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de takımımızın Süper Lig'e çıkması için elimden geleni yapacağım. Taraftarın önüne çıkmayı heyecanla bekliyorum." diye konuştu.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:19
-
Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 27
Yorum
maho pepe iyi bir emekli ikramiyesi kazandi jimnastikden gecen sene nerdeyse hic oynamadi daha düne kadar feda diye dilenenler kamyonla para verd
-
Son Aslan Feghouli
Toplam 28
Yorum
gs Lensi alin bu paraya,daha iyi oyuncu
-
Sneijder bonservis + para istedi!
Toplam 5
Yorum
Cemal Az bile istiyor bu adam gönderilir mi
Samsunspor, Ramazan Övüç'ü kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.