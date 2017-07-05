Samsunlusporlu Alperen: “Bu sene korksunlar bizden”
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, burada sıkı bir tempoda çalışarak lige iddialı bir giriş yapmak istiyor.
Bugünkü antrenmanı ısınma ve dar alanda gerçekleşen oyun çalışmalarıyla tamamlayan Samsun temsilcisi, lige iddialı başlamak istiyor. Kampın 5. gününde tempoyu artıran Samsunspor, yeni sezonda üst sıraları gözüne kestirdi.
Samsunspor'un genç yıldızlarından Alperen Pak, yeni sezona iddialı girdiklerini belirterek, "Bu sene iddialıyız, korksunlar bizden. Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdik. Bu sene hedef inşallah şampiyonluk, o olmazsa da Play-off. Bunun için çalışmalarımızı hızlandırdık. Benim için hedef 30 maçın üzerine çıkmak, bunu başarmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Tecrübeli oyuncu Ahmet Burak Solakel ise, "Şu an bir uyum süreci yaşıyoruz. Sezon başının ilk antrenmanları yoğun ve yorucu oluyor. Biz de biraz yoğun çalışıp iyi hazırlanmak istiyoruz. Çalışma açısından hiçbir sıkıntımız yok. Takım gayet iyi çalışıyor. Bu sene iyi bir takım olma yolundayız. Eksiklerimiz tamamladıktan sonra üst sıraları zorlarız diye düşünüyorum" dedi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:28
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
Samsunlusporlu Alperen: “Bu sene korksunlar bizden” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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