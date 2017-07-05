Manisaspor'da rota Emrullah

Geçen sezon Adana Demirspor'da 24 maçta forma giyen tecrübeli file bekçisinin transferini gerçekleştirmek için İstanbul'a giden Başkan Abdullah Mergen'in Altınordu'dan kaleci Cihan Topaloğlu'nu da almayı planladığı kaydedildi.



Zeytinburnu'nda profesyonel olan 30 yaşındaki Emrullah, daha önce Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Kayseri Erciyesspor, Konyaspor ve Balıkesirspor'da forma giymiş, Balıkesirspor'da Süper Lig tecrübesi yaşamıştı.



Manisaspor, bugüne kadar Samsunspor'dan Mustafa Sevgi, Mersin İdmanyurdu'ndan Abdulkadir Korkut, Menemen Belediyespor'dan Hikmet Balioğlu, Adana Demirspor'dan Berkay Samancı, Sivas Belediyespor'dan Abdurrahmak Kuyucu ve Batman Petrolspor'dan Atilla Erel'i kadrosuna dahil etti.Bu arada siyah-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını Tarık Almış Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde sürdürdü. Manisaspor 10-21 Temmuz tarihlerinde Nevşehir'de, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ise Afyonkarahisar'da kamp yapacak.