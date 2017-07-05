Manisaspor'da rota Emrullah
Türkiye 1'inci Lig ekiplerinden Manisaspor'da haftalardır kaleci sorununu çözemeyen yönetim bu kez rotayı Adana Demirspor'dan ayrılan Emrullah Şalk'a çevirdi.
Geçen sezon Adana Demirspor'da 24 maçta forma giyen tecrübeli file bekçisinin transferini gerçekleştirmek için İstanbul'a giden Başkan Abdullah Mergen'in Altınordu'dan kaleci Cihan Topaloğlu'nu da almayı planladığı kaydedildi.
Zeytinburnu'nda profesyonel olan 30 yaşındaki Emrullah, daha önce Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Kayseri Erciyesspor, Konyaspor ve Balıkesirspor'da forma giymiş, Balıkesirspor'da Süper Lig tecrübesi yaşamıştı.
Manisaspor, bugüne kadar Samsunspor'dan Mustafa Sevgi, Mersin İdmanyurdu'ndan Abdulkadir Korkut, Menemen Belediyespor'dan Hikmet Balioğlu, Adana Demirspor'dan Berkay Samancı, Sivas Belediyespor'dan Abdurrahmak Kuyucu ve Batman Petrolspor'dan Atilla Erel'i kadrosuna dahil etti.Bu arada siyah-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını Tarık Almış Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde sürdürdü. Manisaspor 10-21 Temmuz tarihlerinde Nevşehir'de, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ise Afyonkarahisar'da kamp yapacak.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
Manisaspor'da rota Emrullah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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