Manisaspor'da Atilla imzayı attı
TFF 1'inci Ligi ekibi Manisaspor, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Batman Petrolspor'un sol beki Atilla Erel'i renklerine bağladı.
Tarık Almış Tesisleri'nde bugün Başkan Abdullah Mergen'le bir araya gelen 26 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Ön kamp çalışmasına katılan Atilla'yı teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer ettiklerini açıklayan Başkan Mergen, "Kendisi geçmiş sezonlardaki performansıyla da dikkat çeken bir isim. Manisaspor'a önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Manisaspor gibi büyük bir camianın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Atilla Erel ise, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. Futbola Avusturya'nın FAC Jugend takımında başlayan Atilla, daha sonra Rapid Wien ve Admira Wacker gibi önemli kulüplearin altyapılarında forma giydi. Türkiye'de Giresunspor, Diyarbekirspor, Hatayspor ve Çine Madranspor'da oynanan futbolcu, geçen sezon Batman'da 25 maçta görev yapıp 3 gol attı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:57
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 35
Yorum
umar lugano sizde oynamamıştı gerçi :d
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 7
Yorum
BAŞARILAR ÇOK İYİ OLACAKLAR İNŞALLAH.HEPSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ VE GS YIN KIYMETİNİ BİLMELERİNİ DİLİYORUZ
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İran’dan forvet atağı
Toplam 14
Yorum
Erdogan Bu adamlan biz gine SAMPION oluruz Sampionlar liginde de finale kadar Abu dan daha iyi o kesin
Manisaspor'da Atilla imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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