Kadir Bekmezci, Elazığspor yolunda
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, son olarak Boluspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci’yle prensipte anlaştı.
Belçika'da 1985 yılında doğan Kadir Bekmezci, Türkiye'de Hacettepe, Sivasspor, Antalyaspor ve Boluspor gibi takımların formasını giydi.
Öte yandan Elazığspor , Manisaspor'dan stoper Erman Bulucu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:52
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
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