Giray Bulak: “Ligin başına doğru transferleri tamamlaşmış oluruz”
Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, “Ligin başlangıcına doğru transferleri tamamlamış oluruz” dedi.
Bolu kampında bir kaç tane hazırlık maçı yapacaklarını ve özellikle kamp döneminin ikinci yarısını da hazırlık maçları yaparak tamamlamak istediklerini belirten Bulak, "Çünkü ilk dönemde oyuncuların fiziki kalitelerini yerine getirerek, bazı testlerin yapımını sağlayarak geçirmek istiyoruz. Oyuncu sayısı bakımından tamamlanmayı da burada yapmak istiyoruz. Oyuncularımız tamamlandıktan sonra ikinci yarıya 15-16 transferi yapmış ve toparlanmış bir takım görüntüsü çizeceğiz. Ligin başlangıcına doğru da transferlerimizi tamamlamış oluruz. Geç kalıyoruz ama bu takımın yeniden kurulması, yeniden dizilmesi kolay bir hadise değil. Transfer kolay değil. Özellikle 10 yabancı olduktan sonra onların seçilmesi, getirilmesi, şartların beğendirilmesi zor. 10 yabancı olunca Türk oyuncusu sayısı daralıyor. Oradan oyuncu bulmak zor. Sonuçta 1. Ligde aşağı yukarı belli sayıda oyuncılar var. O oyuncuların bütün takımlar tarafından istenir olması hem piyasanın yüksek olmasına hem de oyuncuların nazlanmasına sebep oluyor. Bu anlamda dikkatli olmamız lazım. Alttan oyuncu yetiştirmemiz lazım. Ama en önemlisi de alt yapılardan oyuncu bulmamız lazım. Türk futbolcusu pahalı deniyor ama pahalı olmasının sebebi az olması. Çok olsa pahalı olmaz. Buraya eğilmemiz lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:50
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 35
Yorum
umar lugano sizde oynamamıştı gerçi :d
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 7
Yorum
BAŞARILAR ÇOK İYİ OLACAKLAR İNŞALLAH.HEPSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ VE GS YIN KIYMETİNİ BİLMELERİNİ DİLİYORUZ
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İran’dan forvet atağı
Toplam 14
Yorum
Erdogan Bu adamlan biz gine SAMPION oluruz Sampionlar liginde de finale kadar Abu dan daha iyi o kesin
Giray Bulak: “Ligin başına doğru transferleri tamamlaşmış oluruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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