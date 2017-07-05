Elazığspor’da kamp yarın başlıyor

Yeni sezonun birinci etap kampını Erzurum'da gerçekleştirecek olan Elazığspor, kulüp otobüsü ile Erzurum'a gitti. Yola çıkılmadan önce kulüp tesislerinde kurban kesilerek uğurlama töreni düzenlendi. Törene Elazığspor'lu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.



Elazığspor'da birinci etap kamp çalışmalarına yarın yapılacak olan tek çalışma ile start verilecek. Elazığspor'un kamp kadrosunda Ahmet Sabri Fener, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Wellington Brito Da Silva (Tom), Alpaslan Öztürk, Murat Kayalı, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Berk Yıldız, Ömer Yıldız, Hakan Esa, Eren Çinkılınç, Batuhan Kaya, Selim Enes Özeren, Ali Karataş, Okan Aytekin, Onur Alsu, Enes Batın Kaplan, Hasan Yılmaz, Ahmet Doğan, Kadir Taşoğlu, Muhammet Akyıldız yer alıyor.



15 gün sürecek birinci etap hazırlık çalışmalarının Erzurum'da tamamlanmasından sonra bordo-beyazlı takım, ikinci etap hazırlıkları için Kocaeli'ye gidecek.