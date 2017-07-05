Denizlispor'da Moritz imzaladı
TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, iç transferde Cenk Güvenç'ten sonra Andre Moritz'le de anlaştı.
Yeşil-siyahlı yönetimle daha önce prensip anlaşmasına varan ve takımla antrenmanlara çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, bugün 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Moritz'e geçen yıldan kalan alacakları ve bu sezonun peşinatı ödendi. Tecrübeli futbolcu, bir yıl daha Denizlispor'da kalmaktan mutlu olduğunu söylerken, Başkan Mustafa Üstek ise iç transferi büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, "İmza atmayan sadece Sankoh kaldı. Onunla da prensipte anlaştık, sadece imza kaldı. Yarın bu transferi de sonuçlandırmayı düşünüyoruz" dedi.
Öte yandan Denizlispor, 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor'un, Doğan Seyfi Atlı Stadı'nı alternatif saha olarak kullanma telebine altyapı takımlarının yoğun antrenman programı nedeniyle olumsuz yanıt verdi. Yeşil-siyahlılar, Kızılcabölükspor'a Denizli Atatürk Stadı'nı kullanma izni verdi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:40
-
Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 27
Yorum
maho pepe iyi bir emekli ikramiyesi kazandi jimnastikden gecen sene nerdeyse hic oynamadi daha düne kadar feda diye dilenenler kamyonla para verd
-
Son Aslan Feghouli
Toplam 28
Yorum
gs Lensi alin bu paraya,daha iyi oyuncu
-
Sneijder bonservis + para istedi!
Toplam 5
Yorum
Cemal Az bile istiyor bu adam gönderilir mi
Denizlispor'da Moritz imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.