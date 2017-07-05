Dadaş’ta 8. transfer Elazığ’dan Ozan

TFF 1. Lig'in yeni takımı Erzurumspor, 8. transferini Elazığspor'dan ayrılan Ozan Tahtaişleyen'le yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli stoperle 2 yıllık imza atıldı. Dadaşlar daha önce, Ondaan kaleci Kaya Tarakçı, Hakan Arslan, Murat Gürbüzerol, Selim Aydemir, Mansally ve Acka'yı kadrosuna katmıştı. Öte yandan Erzurum'un geçen sezon Malatya'da oynayan 29 yaşındaki golcü Ahmet Aras'la da el sıkıştığı öğrenildi.