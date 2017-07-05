 Altınordu'da sessizlik – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'da sessizlik

    Altınordu'da sessizlik

    Türkiye 1'inci Lig ekiplerinden , transfer döneminin en sessiz kulüplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

    Geçen sezonki kadrosundan 6 futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı lacivertliler, dış transferde henüz takviye yapamadı. İzmir ekibinde kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Abdülkadir, yeni sezonda düşünülmediği için kulübü Trabzonspor'a döndü. Yönetimin yeniden anlaşmak istediği Okan, kulübü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan henüz kopamadı. Hasan Kabze'ye teşekkür eden kurmaylar deneyimli golcüyle vedalaşırken, sözleşmeleri sona eren stoper Yusuf Abdioğlu ve ön libero Arif, Ankaragücü'nün yolunu tuttu. Stoper Sinan ise Süper Lig'den düşen Gaziantepspor'la anlaştı.

    Yeni sezon hazırlıklarına mukavelesi süren sol kanat Erdoğan, kontratları yenilenen kaleci Erce, orta saha oyuncusu Serkan ve sağ bek Uğur Arslan dışında tamamı altyapısından yetişen gençlerle başlayan 'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Panik yok" mesajı verdi. Transferde futbolcuların yüksek rakamlar istediğini ancak listedeki isimlerle görüşmeleri sürdürdüklerini dile getiren Eroğlu, şöyle dedi:
    "Transferde acele etmiyoruz. Gençlerimize güvenim tam. Herhangi bir endişemiz yok. Yeni sezonda altyapıdan gelen oyuncularımıza ağabeylik yapacak 3-4 deneyimli futbolcuyla anlaşmak istiyoruz. Yıllardır birlikte futbol eğitimi alan, birbirini çok iyi tanıyan, uyum sorunu yaşamayacak bir kadroya sahibiz."

    SAĞLIK KONTROLU TAMAMLANDI
    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altınordu'nun Özel Gazi Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri tamamlandı. Oyuncular, Altınordu'nun sağlık sponsoru da olan Gazi Hastanesi'nde dahiliye, ortopedi, kulak, burun boğaz ve kardiyoloji servislerinde tepeden tırnağa muayene edildi. Sağlık kontrolü tamamlanan oyuncular, günü dinlenme ile geçirirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, yarın antrenmanlara yeniden başlayacak, pazar günü ise kamp için Erzurum'a gidecek.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:27
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