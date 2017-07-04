Ümraniyespor'a Yunan orta saha
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Yunan orta saha oyuncusu Andreas Vasilogiannis'i kadrosuna kattı.
Geçen sezonu Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu ile Hekimbaşı Tesisleri'nde 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine kulüp başkanı Recep Yoğurtçu ve takım menajeri Ergun Keleş de katıldı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 18:51
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 25
Yorum
alex wielide yanında promosyon olarak verseydik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 49
Yorum
BJK SMOKİE :D FABRİ-GÖKAN-MARCELO-PEPE-CANER-ATİBA-TOLGAY-TALİSCA-QUARESMA-BABEL-COSTA kalbi olan renkliler dikkat yorumu okuma kalp kirizi gele bilir :D
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 66
Yorum
Sarızeybek Komik şey
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