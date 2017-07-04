 Ümraniyespor'a Yunan orta saha – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    'a Yunan orta saha

    Ümraniyespor'a Yunan orta saha

    TFF 1. Lig ekiplerinden , Yunan orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

    Geçen sezonu Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu ile Hekimbaşı Tesisleri'nde 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    İmza törenine kulüp başkanı Recep Yoğurtçu ve takım menajeri Ergun Keleş de katıldı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:51
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