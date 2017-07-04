Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.
Sivasspor'un renklerine bağladığı Arouna Kone ilk antrenmanına çıktı. Yardımcı antrenör Yunus Kaya nezaretinde düz koşu yapan golcü oyuncu daha sonra salonda çalıştı. Bireysel çalışmalarının ardından bir süre antrenmanını takip eden Kone'ye, Sivasspor taraftarı ilgi gösterdi.
Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ile yönetim kurulu üyeleri takip etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:53
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Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 17
Yorum
vedaku Muslera iki sene önce 33 maçta 46 gol yemişti. Muslera kötü kaleci mi? Hem de lig farkı varken. Önce defansın sonra kalecin iyi olmalıdır.
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Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 4
Yorum
fiko madem beşiktaş yönetimi buradan istekleri kabul ediyor bende para varsa çatıdaki naylon yerine gerçek çatı yapılsın istiyorum.
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Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 17
Yorum
vedaku Dünyanın en iyi ligi olan La Liga'da 350 maç oynamış 100'de gol yememiş kalecidir. Barçanın belalısı olan Kameni ligimizde rahat oynar.
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