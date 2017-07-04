 Samsunspor Ramazan'la prensipte anlaştı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Samsunspor Ramazan'la prensipte anlaştı

    Samsunspor Ramazan'la prensipte anlaştı

    Türkiye 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Trabzonspor’un altyapısında yetişen ve geçtiğimiz yıl da Eskişehirspor’da kiralık oynayan Ramazan Övüç ile prensipte anlaştık" dedi.

    Coşkun Zeren, takımı ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Övüç hakkında bilgi verirken şunları söyledi:
    "Samsun'a davet ettiğilmiz Ramazan'la son görüşmemizi yapacağız. Bu konuda Trabzonspor Kulübü bize çok destek oldu. Gökay İravul transferi ise 1-2 gün için de netlik kazanacak. Canberk Aydın'a da teklifimizi yaptık. Takımımız Erzurum'da kampta ve çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktörümüz Alpay Özalan'da takımın başında. Bir yandan da Erzurum'da açılan UEFA Pro Lisans kursuna katılıyor. Sabah antrenmanlarına kurs nedeniyle katılamıyor ama akşam antrenmanında takımın başında oluyor. Bu kursa katılması gerekiyordu lisans almadığı zaman basın toplantılarına katılamıyordu."

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsunspor Ramazan'la prensipte anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.