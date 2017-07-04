Samsunspor Ramazan'la prensipte anlaştı

Coşkun Zeren, takımı ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Övüç hakkında bilgi verirken şunları söyledi:

"Samsun'a davet ettiğilmiz Ramazan'la son görüşmemizi yapacağız. Bu konuda Trabzonspor Kulübü bize çok destek oldu. Gökay İravul transferi ise 1-2 gün için de netlik kazanacak. Canberk Aydın'a da teklifimizi yaptık. Takımımız Erzurum'da kampta ve çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktörümüz Alpay Özalan'da takımın başında. Bir yandan da Erzurum'da açılan UEFA Pro Lisans kursuna katılıyor. Sabah antrenmanlarına kurs nedeniyle katılamıyor ama akşam antrenmanında takımın başında oluyor. Bu kursa katılması gerekiyordu lisans almadığı zaman basın toplantılarına katılamıyordu."