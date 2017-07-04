Samsunspor Ramazan'la prensipte anlaştı
Türkiye 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Trabzonspor’un altyapısında yetişen ve geçtiğimiz yıl da Eskişehirspor’da kiralık oynayan Ramazan Övüç ile prensipte anlaştık" dedi.
Coşkun Zeren, takımı ve 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Övüç hakkında bilgi verirken şunları söyledi:
"Samsun'a davet ettiğilmiz Ramazan'la son görüşmemizi yapacağız. Bu konuda Trabzonspor Kulübü bize çok destek oldu. Gökay İravul transferi ise 1-2 gün için de netlik kazanacak. Canberk Aydın'a da teklifimizi yaptık. Takımımız Erzurum'da kampta ve çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktörümüz Alpay Özalan'da takımın başında. Bir yandan da Erzurum'da açılan UEFA Pro Lisans kursuna katılıyor. Sabah antrenmanlarına kurs nedeniyle katılamıyor ama akşam antrenmanında takımın başında oluyor. Bu kursa katılması gerekiyordu lisans almadığı zaman basın toplantılarına katılamıyordu."
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:26
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 18
Yorum
Analitik Fifa kıskacı varken Pepe'nin,Kameni'nin yaşına bakamazsın.Para olsa, lig kaliteli olsa kim alır bunları?Bu şartlarda iyi transfer ikisi de.
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Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 3
Yorum
TCelcius Aman olum dikkatli olun kazasız sakatlıksız bir kamp sezonu geçirelim allahın izniyle iyi sağlam gökhan faydalı olacaktır yeter ki çalışşın
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 14
Yorum
Ts Buyuk takım olmasak gelip sayfamızda yorum yapmazdınız zorunuza gitmesin
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