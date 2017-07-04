Manisaspor'dan çifte hamle
Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Manisaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transferde hız kesmeyen yönetim, Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Iyayi Atiemwen ve Altınordu kalecisi Cihan Topaloğlu'na kanca attı.
Geçen sezon ilk yarıda Çaykur Rizesor'da, 2'nci yarıda Şanlıurfaspor'da forma giyen, 2 takımda ligde ve kupada toplam 17 maçta görev yapan 21 yaşındaki Atiemwen'in sözleşmesinin sona erdiği, Manisaspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi. Geçen sezon Silivrispor'a kiralık verilen kaleci Cihan ise hafta başında Altınordu yönetimine ayrılmak istediğini bildirmişti.
KADRO BÜYÜK ORANDA TAMAM
Manisaspor'un hedeflerine ve mali yapısına uygun isimlerle görüşmelerin devam ettiğini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Özellikle kaliteli forvet arayışımız var. Bu hafta içinde 2-3 oyuncuyu daha kadromuza katmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak Nevşehir kampına kadar kadronun yüzde 80'i tamamlanmış olur" dedi.
Yeni sezonda hedeflerinin bir üst lig olduğunu belirten Sait Karafırtınalar, "Geçen sezon ikinci yarıda Süper Lig'e çıkan Göztepe'den daha çok puan aldık. Rüzgarı arkamıza aldığımızda her şey olabilir" diye konuştu.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:48
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